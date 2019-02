The Inspector Cluzo: 'Leve de geit!'

Black Box Revelation stond in hun voorprogramma en Vance Powell, de rechterhand van Jack White, heeft hun jongste plaat ‘We the People of the Soil’ geproducet. Laurent Lacrouts en Mathieu Jourdain runnen ook een bioboerderij in de buurt van Bordeaux.

HUMO Is dat wel rock-’n-roll?

Laurent Lacrouts (gitaar en zang) «Natuurlijk! Kleine, lokale projecten zijn de toekomst. Zowel bij The Inspector Cluzo als in onze boerderij doen we alles zonder de inmenging van grote bedrijven. Het is moeilijk, maar we willen bewijzen dat er alternatieven bestaan voor die gezichtsloze giganten.»

HUMO Waarom staat er een geit op de hoes van ‘We the People of the Soil’?

Lacrouts «Dat is niet zomaar een geit, maar Miguel! We gebruiken geen pesticiden, dus rekenen we op Miguel om al het onkruid op te vreten. De fotograaf had honderden foto’s van ons genomen en per ongeluk eentje van Miguel. Toen we achteraf de beelden bekeken, viel het meteen op: Miguel is véél fotogenieker dan wij.»

HUMO Jullie hebben een eigen platenlabel. Waarom heet het Fuckthebassplayer Records?

Lacrouts «Mathieu en ik hebben vier bassisten versleten voor we beslisten dat we met ons tweeën verder zouden gaan. Uit alle hoeken kwam er kritiek: ‘Je kunt toch geen rockband hebben zonder bassist?’ Maar wij hadden er genoeg van (lacht).»

HUMO Klopt het dat jullie nooit een setlist opstellen?

Lacrouts «Ja. We hebben al in zestig landen gespeeld, van Uruguay tot China. Elk publiek luistert anders naar muziek, dus een vaste setlist heeft geen zin.»

HUMO Jullie hebben op Brussels Summer Festival gespeeld en in december in de AB. Hoe gedragen de Belgen zich?

Lacrouts «Jullie zijn heel serieus, alsof jullie in de kerk in plaats van in een concertzaal staan. De Britten zijn dat ook, maar jullie zijn minder arrogant. In Latijns-Amerika staat de boel vanaf de eerste noot op z’n kop. Dat is niet per se slechter of beter, alleen anders. Ik hou erg van Belgische rock: die is ook serieus, maar altijd met een kleine glimlach. Mijn favorieten: dEUS, Triggerfinger en Black Box Revelation.»

HUMO ‘We the People of the Soil’ is jullie zesde plaat en de eerste die jullie niet zelf hebben geproducet. Hoe zijn jullie bij Vance Powell beland?

Lacrouts «Hij is bij ons komen aankloppen. Powell heeft zes Grammy’s op zijn schoorsteenmantel staan, we kunnen hem onmogelijk betalen. Maar hij had ons live zien spelen en vroeg of we zijn hulp niet konden gebruiken, voor een zacht prijsje. Het was geweldig: we hebben hem moeten beloven dat hij ook onze volgende plaat mag producen.»

HUMO Hoe zou je…

Lacrouts «Zut! Het begint te druppelen en we moeten nog fruitbomen planten. Tot in Brussel!»