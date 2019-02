Jonathan Jeremiah: 'Méér met minder'

HUMO Op ‘Good Day’ wilde je het geluid vatten van mensen die samen zijn.

JONATHAN JEREMIAH «Dat geeft me een warm gevoel, dat ik meermaals heb mogen ervaren in de familie van mijn moeder. Als goede Ierse katholieken hadden haar ouders tien zonen en zes dochters op de wereld gezet, en toen die het nest uit waren, moesten we al die gezinnen uiteraard geregeld bezoeken. Er was toen amper entertainment – de Ierse televisie zond niet veel uit, en dan nog vooral het beeld van de maagd Maria met het kindje Jezus – dus moesten we onszelf amuseren. Dat deden we door samen rond de piano te musiceren. Ik vond het geweldig. Dat gemeenschapsgevoel wilde ik op ‘Good Day’ laten horen.»

HUMO Je hebt ook iets met het geluid van de jaren 70, zoals veel van je collega’s. Wat is daar zo bijzonder aan?