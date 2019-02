Tommy Genesis: 'Hé, andere mensen vinden mij raar!'

De Canadese rapster Tommy Genesis is geboren voor de controverse. In de kleuterklas kladderde ze sm-tekeningen, vandaag neemt de goegemeente volop aanstoot aan haar op stoom rakende carrière.

Voor de clip van ‘Tommy’ nam ze poedelnaakt een melkbad, haar muziek omschrijft ze als ‘fetisjrap’ en op Instagram draagt ze graag een PornHub-trui. In de Botanique, op zondag 24 februari, zal het stomen, maar in het echt is Tommy een lieverd.

Tommy Genesis «Ik lijk mensen altijd te choqueren, maar geloof me: dat is nooit mijn bedoeling, hoor. Ik ben gewoon wie ik ben.»

HUMO Wie is dat precies? Genesis is je echte naam, maar je vertelde nog nooit waar die ‘Tommy’ vandaan komt.

Genesis «Gewoon verzonnen! Als ik ooit een dochter zou hebben, dan wil ik haar Tommy noemen (lacht). En toen ik net begon, zei mijn toenmalige manager: ‘Je kunt het niet maken om jezelf Genesis te noemen, want dat kun je niet googelen. Dan kom je uit bij de Bijbel!’ (Fijntjes) Dat was nu ook niet de bedoeling.»

HUMO Niemand kent ook je echte leeftijd.

Genesis «De wereld weet al zo véél van me, in mijn muziek geef ik bijna alles prijs. Ik vind het dus fijn om nog een klein stukje voor mezelf te houden.»

HUMO Je wordt omschreven als de ‘rebelse koningin van de undergroundrap’. Leuk?

Genesis «Ik herinner me die kop, ik vond die wel schattig (lacht). Maar ik zei het al: ik ben nooit bewust rebels geweest, I just always felt like I didn’t fit in. De eeuwige vreemde eend. Ik zag nooit een reden om pakweg de schoolregels klakkeloos te volgen; vaak houden die toch geen steek? Pas toen ik interviews begon te geven, besefte ik: ‘Hé, andere mensen vinden mij raar.’»

HUMO Ik vind je nochtans erg aangenaam in de omgang.

Genesis «Dank je (lacht). Intussen begint men het gelukkig stilaan oké te vinden dat vrouwen hun seksualiteit beleven zonder een blad voor de mond te nemen.»

HUMO Voelde je je altijd zo op je gemak met je seksualiteit?

Genesis «Iedereen heeft twee stemmen in z’n hoofd: de valse stem – de druk van de maatschappij of whatever – probeert om de échte stem van alles aan te praten. Daar heb ik nooit naar willen luisteren. Al heb ik ook mijn onzekere momenten, hoor. Ik voel me eigenlijk het best als ik alleen ben. Dan hoef ik me tenminste niet in te houden om anderen op hun gemak te stellen. En mijn echte safe space is de muziek: alleen dáár ben ik honderd procent mezelf.»

HUMO Iets anders: je hebt getourd met Dua Lipa…

Genesis «I love Dua. Love, love, looove her.»

HUMO Zou je iets van je creatieve controle willen opofferen als je daardoor even groot zou kunnen worden als zij?

Genesis «Ik wéét dat er professionele songschrijvers zijn die je gegarandeerd een hit bezorgen. Maar zou ik daar gelukkiger van worden? Net niet, I would feel mad weird. Laat mij maar rustig mijn eigen shit doen.»