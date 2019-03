Bob Mould (lachje) «Je bent niet de enige die dat denkt. Maar nee, ik meen het. ’t Heeft te maken met mijn twee vorige soloplaten, ‘Beauty & Ruin’ en ‘Patch the Sky’. Geen toonbeelden van optimisme, want ik heb mijn vader verloren toen ik de eerste aan het schrijven was, en mijn moeder toen ik net aan de tweede was begonnen. Halverwege 2017 heb ik besloten dat mijn volgende plaat een baken van positiviteit zou zijn. Ik had nood aan positivisme in mijn leven – uit lijfsbehoud, denk ik. Om mezelf moed te geven plakte ik her en der zelfs kleine post-its op met boodschappen als ‘Sunshine!’, ‘Wees optimistisch!’ en ‘Denk positief!’ En het werkte. Dat ik in Berlijn woonde, had er ongetwijfeld ook mee te maken.»

HUMO Hoezo?

Mould «In Berlijn kan ik mezelf zijn, meer nog dan in mijn thuisstad San Francisco. Daarom heb ik er samen met mijn partner bijna drie jaar een appartement gehuurd. Ik heb er eerst het titelnummer geschreven, en daarna de rest van de plaat. Een Duitse journalist zei me onlangs: ‘Daar moet je Bob Mould voor heten, om naar Berlijn te komen en er je vrólijke plaat te maken.’ Hij had een punt (lacht).»