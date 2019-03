The Young Gods: 'We horen nergens thuis. Weg met die hokjesmentaliteit!'

Al sinds 1987 zijn The Young Gods niet alleen de bekendste, maar ook de invloedrijkste Zwitserse industrial band. Na ‘Everybody Knows’ uit 2010 bleef het lange tijd stil, maar nu zijn Franz Treichler en co. terug met ‘Data Mirage Tangram’ en een concert op 24 maart in de Botanique.

HUMO Jullie vorige plaat is bijna negen jaar oud: hebben jullie zo lang gezwoegd op de nieuwe?

Franz Treichler (zanger en gitarist) «Met ‘Everybody Knows’ hebben we een half jaar getourd, en daarna hadden we er even genoeg van. We namen een pauze, maar toen stapten Al Comet (toetsenist Alain Monod) en Vincent Hänni (bassist) uit de groep: ze wilden meer tijd voor zichzelf. Geen probleem, maar door hun vertrek én de metaalmoeheid die in de band geslopen was, werd de toekomst van The Young Gods wel onzeker.

»In 2012 vroegen concertorganisatoren ons om onze eerste twee platen nog eens te spelen, en dat is ons zo goed bevallen dat we een jaar later met de drie resterende leden opnieuw in heel Europa zijn gaan optreden. Tijdens die tournee besloten we als trio door te gaan.»

HUMO Op ‘Data Mirage Tangram’ klinken jullie veel elektronischer dan vroeger.

Cesare Pizzi (toetsenist) «We hebben vaak naar onze oude platen geluisterd, niet om inspiratie op te doen, maar om de energie van dertig jaar geleden weer te voelen. We wilden net zo vitaal klinken als toen, zonder nostalgisch te worden. Het was nooit onze bedoeling om een opvolger van ‘L’eau rouge’ te maken. (Droog) Volgens mij bestaat die trouwens al.»

Bernard Trontin (drummer) «Ik was als tiener een fan van Tangerine Dream en Klaus Schulze. Sindsdien heb ik me verdiept in elektronica-acts, en dat is best vreemd voor een drummer, want veel van die muzikanten gebruiken niet eens drums! (lacht) Bij The Young Gods probeer ik altijd om ritmes van elektronische muziekgroepen op echte drums te spelen.»

HUMO Vanaf eind jaren 90 hebben jullie geprobeerd een brug te slaan tussen ambient, techno en rock.

Treichler «Klopt, en daarom horen we nergens thuis. Dat verkleinde in het verleden onze speelkansen, want vaak vonden organisatoren van rockfestivals ons te veel dance, en techno-evenementen vonden luide gitaren niet bij hun feestje passen. Niet leuk, die hokjesmentaliteit, maar die heeft me nooit belet om mijn eigen ding te doen. Als jonge punker volgde ik zelfs lessen klassieke gitaar: voor mij was dat doodnormaal, maar sommige docenten aan het conservatorium waren niet zo blij met mijn hanenkam (lacht). We hebben op meer dan één plaat met klassieke muziek geëxperimenteerd, en we hebben er zelfs één met covers van Kurt Weill gevuld.»

HUMO Onlangs hebben jullie op een radiosessie voor de twintigste verjaardag van Triggerfinger gespeeld. Fans? Vrienden?

Treichler «We hebben elkaar enkele keren ontmoet op festivals, en we vonden hen leuk. Die mannen ménen het, hè: hun nummers klinken oprecht, en ze spelen die met veel passie en liefde. Dat is precies wat muziek nodig heeft.»

The Young Gods spelen op zondag 24 maart in Botanique. Info en tickets vindt u hier.