HUMO Voordat je ‘Elsewhere Bound’ schreef, trok je naar New Orleans, en daar liet je je inspireren door de jazz en funk die ze daar spelen. Vreemd: van een bluesman verwachten wij dat die in Memphis of Chicago rondhangt.

Tim De Graeve «Enkele jaren geleden zag ik ‘Treme’, de mooie HBO-serie over de situatie in New Orleans na de doortocht van orkaan Katrina veertien jaar geleden. Toen ik de reeks bekeek, kwam mijn aloude fascinatie voor de geschiedenis van die stad weer naar boven. Wist je bijvoorbeeld dat daar ooit de grootste slavenmarkten van de Verenigde Staten georganiseerd werden? En de jazz werd natuurlijk ook geboren in New Orleans. De laatste jaren ben ik ook daar meer naar gaan luisteren, daarom koos ik ervoor om me er helemaal in onder te dompelen. Ik heb me dat niet beklaagd: de brass-bands waren fantastisch, de kracht, de passie waarmee die blazers hun instrumenten bespelen, hoor je hier bijna nooit.»

HUMO De blazersarrangementen voor ‘Elsewhere Bound’ werden geschreven door Tom Callens, saxofonist bij Lady Linn & Her Magnificent Seven: die zal dan wel zijn best hebben moeten doen.