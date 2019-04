Elena Tonra «Ik wist zelf niet dat mijn project ‘Ex:Re’ een plaat zou worden. In de nasleep van mijn relatie zat ik gewoon stoom af te laten in de studio. De titel verwijst naar een X-ray, een röntgenstraal, omdat ik zoveel blootgeef over mezelf, en het betekent ook ‘over mijn ex’. Maar het is geen gewone break-upplaat. De breuk komt er niet in voor en mijn ex figureert er nauwelijks in. Of toch wel: als een geest, een herinnering. Maar de plaat gaat voornamelijk over mezelf, en hoe ik probeer te genezen. De nummers die ‘Ex:Re’ gehaald hebben, zijn ook mijn persoonlijke favorieten: niet die waarin ik naar hem hunker, maar waarin ik reflecteer over wat ik de voorbije twee jaar met mezelf heb aangevangen.»

HUMO Zoals?

Tonra «Drinken, véél drinken (lachje). Dat hoor je wel op de plaat. Ik ben erg eerlijk geweest. Ik werd er zelfs ongerust van: ‘Tiens, in de helft van de nummers ben ik stomdronken, wat is er met me aan de hand?’ Het was alsof een donkere wolk me achtervolgde, ik voelde me alleen op de wereld. Eerst wist ik niet of ik wel zo open moest zijn, maar daarna dacht ik: misschien heeft iemand er iets aan.»