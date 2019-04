In 2017 – het jaar dat Thelonious Monk (1917 – 1982) honderd jaar zou zijn geworden – herwerkten TaxiWars-saxofonist Robin Verheyen, pianist Bram De Looze en de Amerikaanse drummer Joey Baron op vraag van Bozar songs van de beroemde jazzmuzikant. Twee jaar later is er nu de plaat ‘MiXMONK’, waarop een aantal nummers van de hogepriester van de bebop netjes naast eigen composities staan en die het trio op 25 april in deSingel ten gehore brengt.