Jon Spencer: 'Protestplaten vind ik niet zo interessant. Het is belangrijker dat je actie onderneemt.'

Groot nieuws: na jaren rauw rammen met bands als Pussy Galore, Boss Hog, Heavy Trash en zijn eigen Blues Explosion , brengt Jon Spencer voor het eerst een soloplaat uit. Geen nieuws: ook op 'Spencer Sings the Hits' rammelt en snokt alles als vanouds aan de ketting.

HUMO Eindelijk, na 30 jaar in het vak: een soloplaat!

JON SPENCER «Ik zat zonder band, ik kon niet anders (lacht). Niet dat het resultaat zo anders is geworden dan wat ik vroeger deed. Het is geen akoestische singer-songwriterplaat geworden, hè?»

HUMO Is het afgelopen met Blues Explosion?

SPENCER «Tijdens het touren voor ‘Freedom Tower’, onze laatste plaat, bereikten we een soort eindpunt. Judah Bauer, onze gitarist, werd ernstig ziek, dus we moesten er gewoon mee ophouden en de rest van de concerten afzeggen. Het was belangrijk voor mijn mentale gezondheid om op dat moment te accepteren dat het gedaan was. Enkel zo kon ik zelf verder, en andere dingen gaan doen. Maar zeg nooit nooit.»

HUMO Het was een vriend die je het concept voor ‘Spencer Sings the Hits’ influisterde.

SPENCER «Inderdaad. Todd Hanson, een schrijver en komiek die mee de satirische website The Onion heeft opgericht. Het leek hem wel wat als ik popklassiekers in een nieuw jasje zou steken. Dat vond ik maar niets, maar de cheesy titel had wél iets, dus heb ik die gehouden.»

HUMO Weet je dat er een Nederlandse John Spencer is die ooit ‘Sings American Golden Hits’ uitbracht?

SPENCER «Jawel. Ik heb ooit een gesigneerd singletje van hem gekregen, via mijn Belgische tourmanager.»

HUMO ‘2018... Fuck this orange piece of shit’, zo luidt de eerste zin van ‘Spencer Sings the Hits’. Ik denk dat er iets op je lever lag.

SPENCER «Er is nogal wat woede en frustratie te vinden op de plaat. Het leek onvermijdelijk dat ik het niet over de politieke toestand in de VS zou hebben, een donkere wolk die alles overschaduwt. Verder vind ik protestplaten niet interessant, hoor. Het is belangrijker dat je actie onderneemt. En dat probeer ik, al is het niet veel. Ik bel mensen op, ik loop mee in marsen. Mijn vrouw Cristina (Martinez, zangeres van Boss Hog, red.) heeft de voorpagina van ‘The Daily Mail’ gehaald met één van mijn zelfgeschilderde bordjes, toen we protesteerden bij de inauguratie van Trump.»

HUMO Je komt naar Roots & Roses met een begeleidingsband, The Hitmakers. Wordt dat je nieuwe vaste groep?

SPENCER «Dat denk ik wel. Sommigen speelden al mee op de plaat en we hebben sinds vorige zomer veel concerten gespeeld. Ik denk niet dat het hier stopt: ik wil nog een plaat met hen maken.»