Aldous Harding: 'Ik ben geen zottin'

Maar ze greep de teugels weer vast en nam haar splinternieuwe plaat ‘Designer’ – geprezen door collega (hs) met vier sterren en de woorden: ‘De magie blijft intact’ – helemaal nuchter op.

HUMO Je heet eigenlijk Hannah Harding. Is Aldous Harding een alter ego?

Aldous Harding «Ik ben alleszins een andere persoon op het podium dan ernaast. Maar ik vind het moeilijk om de afstand tussen mijn muziek en mijn privéleven groot genoeg te houden. Mensen zijn niet alleen geïnteresseerd in mijn songs, maar ook in mij als persoon. Dat had ik niet zien aankomen. Ik geef me elke dag bloot aan vreemden, op het podium en in interviews, en mensen lijken altijd nóg meer van me te willen. Natuurlijk stem ik daar zelf in toe, maar dat betekent niet dat ik geen grenzen mag stellen. Daarnet vroeg een journalist me of ik een bipolaire stoornis heb, omdat ik zei dat ik goede en slechte dagen heb. Hoe schaamteloos is het om zoiets te vragen aan iemand die je een kwartier kent?»