Daniel Romano: 'Country is passé'

De afgelopen jaren slingerde Daniel Romano van genre naar genre. Zijn achtste plaat ‘Finally Free’ brengt hij vrijdag mee naar Cactus Club in Brugge, en daarop horen we een terugkeer naar de folk uit de sixties en seventies.

HUMO ‘Finally Free’ was je derde plaat van 2018. Het mocht vooruitgaan?

DANIEL ROMANO «Tja, de andere twee waren al opgenomen in 2017, en ik had alweer zoveel materiaal liggen dat ik zin kreeg om iets nieuws te maken. De teksten zijn allemaal in één snelle uitbarsting geschreven, maar toen drong de vraag zich op hoe ik ze muzikaal moest inkleden. Uiteindelijk besloot ik mezelf een paar beperkingen op te leggen. Ik zou maar één microfoon gebruiken, en alles opnemen op een kleine viersporenopnemer. Ik wilde er niet te veel over nadenken. Eigenlijk was het een beetje alsof ik de song nog niet had geschreven voor ik ze ging opnemen.»

HUMO Het voelde ‘alsof je de plaat van iemand anders aan het opnemen was’, las ik ergens.

ROMANO «Ik bedoelde daarmee dat ik door die manier van schrijven helemaal moest loskomen van mijn gewoonten. Natuurlijk voelde ik een band met de songs, maar tegelijk kwamen ze me ook vreemd over.»

HUMO Tot voor een paar jaar maakte je nog heel nadrukkelijk countrymuziek. Waarom ben je daar van afgestapt?

ROMANO «Omdat country zo’n slechte reputatie heeft. Tegenwoordig staat het genre vooral voor alle slechte dingen aan de mensheid, en daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Als je iemand zegt dat je country speelt, denkt hij meteen aan levenskeuzes en naargeestigheid die helemaal tegen mijn idealen ingaan.

»De komst van Trump heeft niet geholpen, maar de rot zit dieper. Eigenlijk denk ik dat country gewoon voltooid verleden tijd is. Het voelde aan als een wanhopige scene. Ik ben blij met mijn twee countryplaten, maar het interesseert me niet om dat pad verder te volgen.»

HUMO Naast je solowerk zagen we je vorig jaar ook met je garageband Ancient Shapes.

ROMANO «Ja. Ik had zin in iets anders, maakte die plaat, en amuseerde me daar zo rot mee dat het iets definitiefs werd. Ik had geen zin om het tussen mijn andere platen te stoppen, dus plakte ik er maar een andere naam op. Ancient Shapes wekt een ander soort energie op, dus het verdient zijn eigen hokje.»

HUMO Wist je overigens dat een Nederlandse journalist je ooit ‘The White James Brown’ heeft genoemd?

ROMANO «Wát? (Schatert het uit) Hoe komt iemand er bij om dat te zeggen? Neen, ernstig, euh... Ik ben heel geflateerd, maar ik weet werkelijk niet wat ik daarop moet zeggen…»