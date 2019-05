Caroline Rose: 'Sorry, Lana Del Rey!'

Haar naam geurt naar country, maar dat genre heeft Caroline Rose verlaten op haar nieuwste plaat ‘Loner’, die meer aan Courtney Barnett doet denken. Op 2 juni is ze te ontdekken op Best Kept Secret, en op 4 juni staat ze in de Brusselse Botanique.

HUMO In de Verenigde Staten had je al twee americanaplaten uit, vóór je met ‘Loner’ het roer omgooide . Een nieuwe start?

CAROLINE ROSE «Ja. Die andere songs heb ik geschreven toen ik nog erg jong was. ‘I Will Not Be Afraid’, mijn vorige plaat, paste niet bij wie ik eigenlijk was. Ik wilde andere dingen doen en méér vertellen, en wat dat was, heb ik ontdekt in de jaren die volgden. Ik daagde bijvoorbeeld helemaal in het rood uitgedost op voor een vergadering met mijn managers, en zij merkten op dat ik er zo anders uitzag dan de muziek die ik maakte. Nu pas heb ik het gevoel dat ik weet waar ik mee bezig ben.»

HUMO Ik las dat je in de VS vaak optreedt met piñatas om je heen: moet ik een stok meebrengen naar de Botanique om de snoep eruit te meppen?

ROSE (lacht) «Helaas, het was te duur om al onze spullen naar Europa te verschepen. We hebben zelfs minder instrumenten mee dan we hadden gewild. Spijtig, want we steken erg veel tijd en energie in onze podiumact. Maar ik hoop dat ik elke dag wat tijd overheb om de stad te verkennen en hier en daar wat leuke dingen te scoren in de winkels, zodat we toch een beetje kunnen brengen wat we thuis ook doen.»

HUMO Klopt het dat je in het begin het liefst songs voor anderen wilde schrijven?

ROSE «Ja, ik hou gewoon enorm van songs schrijven. Mijn volgende plaat staat trouwens vol nummers die eigenlijk voor andere artiesten bedoeld waren. Maar ik vond ze zo goed dat ik besloot ze niet aan te bieden, maar ze zelf op te nemen. Zo’n betrouwbare leverancier ben ik dus niet (lacht).»

HUMO Lana Del Rey zal het dus zonder een hit uit jouw pen moeten stellen?

ROSE «Wow, dat jij dat weet! (lacht) Het nummer dat ik voor haar in gedachten had, zal ook op die plaat staan, ja. Ik had het jaren geleden al geschreven, maar om de één of andere reden paste het nooit op de plaat waar ik op dat moment aan bezig was. Vorig jaar vond ik de opname terug in mijn mailbox en ontdekte ik wat voor een geweldige song het was. Ik begon het te herwerken en plots klonk het veel grootser, een echt Lana Del Rey-nummer. Ik vroeg mijn manager om met haar in contact te komen, en ze was erg geïnteresseerd. Maar toen ik de song afwerkte, vond ik ’m zo goed dat ik ’m niet meer wilde afstaan. Sorry, Lana! (lacht)»