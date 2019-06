Curt Kirkwood (zang en gitaar) «De meerderheid van de Meat Puppets mag dan oud, grijs en uitgezakt zijn, onze optredens zijn beter dan ooit. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat we onze oorspronkelijke drummer Derrick Bostrom weer aan boord hebben, en dat we geen trio meer zijn, maar een kwintet: mijn zoon Elmo speelt ritmegitaar, en met Ron hebben we er een geweldige toetsenist bij.»

HUMO Wat in jullie voordeel speelt, is dat jullie 35 jaar geleden al klonken alsof jullie 60 waren. Jullie hoeven nu dus niet krampachtig jong te doen tijdens optredens.

Kirkwood (lacht) «Je hebt een punt. Helemaal in het begin, zo’n veertig jaar geleden, speelden we razendsnelle punk, en deelden we affiches met groepen als Black Flag en Dead Kennedys. Letterlijk iedere avond werden we bespuwd, en we kregen al eens een schoen tegen ons hoofd gemikt: in die kringen waren dat normale blijken van appreciatie. Wij waren dat gedoe al snel beu en zijn tragere muziek beginnen te maken. ‘Cow punk,’ schreef één journalist, en die term is blijven hangen.»