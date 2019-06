Bizkit Park: 'Naar de jeugdhuisjaren'

Genoeg gelachen: als het van Bizkit Park afhangt, is het eindelijk gedaan met al dat neerkijken op nu metal. Het vijftal rond Niko Van Driessche (ex- Nailpin ) wil de muziek van Limp Bizkit , Linkin Park , Slipknot of Papa Roach in ere herstellen en mag met zijn set covers dit weekend de Metal Dome van Graspop afsluiten.

HUMO Wat mogen we verwachten: een uurtje 1999?

NIKO VAN DRIESSCHE (lacht) «Ik heb één T-shirt van Adidas laten maken met daarop de tekst ‘remember 1999’. Dat is het jaar dat we allemaal 14 tot 16 jaar waren, een leeftijd waarop je smaak gevormd wordt en muziek soms heel emotioneel wordt.»

HUMO De populariteit van nu metal is de laatste jaren toch behoorlijk afgenomen.

VAN DRIESSCHE «Ja, rond 2005 werd dat genre uitgekotst. Het was het moment dat al die groepen ballads moesten hebben, zoals ‘Behind Blue Eyes’ van Limp Bizkit. Daarmee hebben ze het zelf om zeep geholpen. Plots was nu metal not done. Maar dat wil niet zeggen dat het genre voor mensen van mijn leeftijd niet is blijven leven. Het blijft de muziek waarmee we opgegroeid zijn, de soundtrack van de jeugdhuis- of caféjaren. En die nummers blijven verdorie nog altijd overeind, hè? Als je ze op de radio hoort, klinkt dat nog altijd goed.»

HUMO Voor de duidelijkheid: jullie coveren, in tegenstelling tot wat jullie naam doet vermoeden, meer dan Limp Bizkit en Linkin Park.

VAN DRIESSCHE «Die naam is wat ongelukkig gekozen, want we willen zeker geen tributeband voor één of twee groepen zijn. Nu metal is zo al een vrij beperkt genre: je hebt maar een paar jaar en zoveel hits om uit te kiezen. Soms zijn ook maar bepaalde stukken binnen een nummer van vijf minuten de moeite. Onze gitarist kwam met het idee om die muziek te brengen zoals een dj zijn set opbouwt: enkel de beste stukken, aan elkaar gemixt in blokjes van vijftien minuten die qua tempo of toonaard bij elkaar passen. Het is een plezier om dat in elkaar te puzzelen.»

HUMO Zijn er bands waar jullie het moeilijker mee hebben dan andere om te coveren?

VAN DRIESSCHE «De band waarvan iedereen liever meer zou spelen, is Korn. Maar hun gitaren staan zo laag getuned dat het bijna onmogelijk is om hun nummers met die van andere bands te vermengen. Met wat truukjes is het ons gelukt twee nummers in de setlist op te nemen, maar als we konden deden we er veel meer. Het blijven de grondleggers van de nu metal.»

HUMO En jij moet vocaal maar even van Chester Bennington over Fred Durst naar Corey Taylor hoppen. Is alles even zingbaar?

VAN DRIESSCHE «Ik denk dat ik dertien of veertien verschillende zangers moet coveren (lacht). Ik doe mijn best, maar we zijn geen tributeband, dus ik hoef het origineel ook niet te evenaren.»