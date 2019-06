Black Mamba: 'Frietjes met de fans? Dat hoeft nu ook weer niet'

Ze is nauwelijks vier jaar bezig, maar Noonah Eze heeft zichzelf al onmisbaar gemaakt. Op Studio Brussel is ze het urban uithangbord, op de festivals wordt ze als dj Black Mamba ongetwijfeld uw favoriete r&b-leverancier. Straks is er Couleur Café, maar eerst halen we herinneringen op aan voorbije zomers.

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

BLACK MAMBA «De Antilliaanse Feesten vorig jaar. Dat publiek was héél nice en kon supergoed dansen. Heel dankbaar om voor zulke mensen te mogen draaien.»

HUMO Wat is je slechtste festivaloptreden ooit?

BLACK MAMBA «Echt slecht is het nog nooit geworden, maar soms merk je dat het publiek andere muziek nodig heeft dan jij kunt geven. Als ik een commerciële act moet opvolgen, weet ik dat het moeilijk wordt.»

HUMO Welke festivalbackstage heeft het lekkerste eten?

BLACK MAMBA «De Lokerse Feesten blijven onovertroffen. Daar krijg je een echt viergangenmenu. Jammer genoeg heb ik vaak niet genoeg tijd om alles op te eten (lacht).»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?

BLACK MAMBA «Meestal zit ik in een ander soort backstage dan de echt grote acts, dus ontmoetingen om van achterover te vallen zitten er niet in. Jammer, eigenlijk. Soms vind ik in mijn kleedkamer een koelkast die compleet vol zit, zelfs met champagne. Dat durf ik dan wel uitdelen aan mensen die ik tegenkom, of ik haal er vrienden bij.»

HUMO Groupies, zijn die er nog?

BLACK MAMBA «Valt wel mee. Op Best Kept Secret, enkele weken terug, werd het wel wat gek. Ik stond aan een kraampje eten te bestellen, toen een meisje me herkende. ‘Oh my God, jij bent Black Mamba!’ Ze riep de boel bij elkaar, en maande de koks aan zich te haasten met mijn eten. Gênant! Ze vroeg me ook om haar op Instagram te volgen, wat ik deed, en stuurde daarna nog berichten of we samen frietjes zouden gaan eten. Zo ver hoeft het voor mij dus niet te gaan (lacht).»

HUMO Wat zijn je vaste backstagerituelen voor je op moet?

BLACK MAMBA «Eerst naar het toilet, da’s superbelangrijk. Daarna een koffie of een Red Bull en dan pep ik mezelf op door wat te springen of te dansen. Ik ga ook vaak al even het terrein op, om te zien hoe de act voor me het doet, en te voelen wat voor publiek het is.»

HUMO Wat staat er standaard op je rider?

BLACK MAMBA «Ik vraag vooral heel veel bijzondere frisdrank, zoals tao green tea, finley en club maté, en verder water, koffie als het kan, ongezouten nootjes, Red Bull zonder suiker, druiven, appels…»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien op welk festival?

BLACK MAMBA «Aya Nakamure op Fire Is Gold in Antwerpen. Ik heb haar plaat grijsgedraaid, en zag haar met een volledige band spelen in Brussel. Dat gaat echt goed worden.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, gerangschikt als een echte affiche.

BLACK MAMBA «Headliner is Missy Elliot. Daarna: Erykah Badu, TT The Artist, Denzel Curry, en als opener Rai-Elle.»