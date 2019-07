Dvtch Norris over de optreden, groupies en zijn ultieme festivalaffiche

In ‘Save Us’ vertrouwde hij ons zijn grootste geheim toe, maar een geheim is Dvtch Norris zelf al lang niet meer. Ook deze zomer maakt de rapper mening festivalpodium onveilig. Een ervaringsdeskundige ter zake dus? Wees maar zeker.

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

DVTCH NORRIS «Cirque@Taque in Ekeren: lekker dicht bij huis. Acht jaar lang heb ik gezworen: ‘Volgend jaar treed ik hier op.’ Twee jaar geleden was het eindelijk zover. Het was meteen de eerste keer dat ik mensen alle nummers woord voor woord hoorde meebrullen. Echt geschift. Ik heb nog nooit van mijn leven gestagedived, maar toen was het bijna zover (lacht).»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?

DVTCH NORRIS «Ik heb eens een optreden gehad waarbij ik halverwege al voelde: dit mag snel gedaan zijn. Het geluid was rotslecht, de energie van het publiek zat fout, en meteen ook die van mij, want ik vergat stukken tekst.»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?

DVTCH NORRIS «In Nederland waren Coely en ik elkaar eens aan het plagen in de backstage: zij geeft mij een duw, en ik vlieg een andere kleedkamer binnen; die van Yussef Kamaal. In mijn vlucht doe ik ook een basgitaar vallen, iedereen schiet recht en staart me kwaad aan. Ik heb maar braafjes mijn verontschuldigingen aangeboden, en ben stilletjes ervanonder gemuisd.»

HUMO Groupies, zijn die er nog?

DVTCH NORRIS «Ja, maar nu is het vooral via sociale media dat je al eens een voorstel krijgt, of de vraag om op de guestlist te mogen staan.»

HUMO Wat zijn je vaste backstagerituelen voor je op moet?

DVTCH NORRIS «Als ik héél gespannen ben: één pintje. Ik kan niet goed tegen alcohol, maar één pintje helpt wel om los te raken. En op de echt grote shows doen we al eens een gebed samen.»

HUMO Wat staat er standaard op je rider?

DVTCH NORRIS «Een fles gin, een fles cava, snoepjes, natte doekjes – een grap van de manager, denk ik, want plots stonden die er altijd – fruit, water en Lions; die zijn ook heel belangrijk.»

HUMO Hoelang voor een optreden moet men je met rust laten?

DVTCH NORRIS «Meestal sta ik tien tot vijftien minuutjes voor mijn set al klaar, zodat ik mezelf nog even kan oppeppen.»

HUMO Wat zijn de drie belangrijkste vragen die een tourende muzikant dagelijks bezighouden?

DVTCH NORRIS «Meestal ben ik bezig met wat er fout kan lopen, en probeer ik me daarop te focussen. Dat ik mijn teksten moet onthouden, en vooral: dat ik niet van het podium mag vallen. Dat is mijn grootste angst.»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

DVTCH NORRIS «Scheetjes en muziek van R. Kelly.»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien op welk festival?

DVTCH NORRIS «A$AP Rocky en Jpegmafia op Dour. En op Splash!, een Duits hiphopfestival, wil ik álles zien.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, gerangschikt als een echte affiche.

DVTCH NORRIS «Danny Brown, Jpegmafia, Flying Lotus, Slowthai, en als afsluiter Kendrick Lamar.»