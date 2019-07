Lady Linn: 'Zeverrock heeft backstage het beste eten. Er zijn kroketten!'

Van nul naar Werchter: zo ging het met Lady Linn in 2009. Tien jaar later heeft ze alle festivalwaters doorzwommen, van de meest obscure tot de grootste.

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

Lady Linn «Jazz Montreal: je hebt er ongelofelijk veel podia met alle soorten jazz, en daarnaast struikel je over de picket line bands en andere groepjes. We moesten twee concerten spelen, als voorprogramma, en toch stond het er al propvol.»

HUMO Welke festivalbackstage heeft het lekkerste eten?

Lady Linn «Zeverrock, daar maken ze altijd kroketten met steak en sla: beter wordt het niet. Ze kennen mij al. Als ik arriveer, gaat het meteen van: ‘Er zijn kroketten, hoor!’»

HUMO Wat is je beste backstageanekdote?

Lady Linn «Ooit zagen we op Jazz Middelheim hoe Jamie Cullum behoorlijk ziek zat te wezen. Tot hij op het podium kwam. Ik snap nog altijd niet hoe hij het deed, maar die stond te spríngen op zijn piano. Dat heeft me de ogen geopend, dat je je altijd volledig moet geven.»

HUMO Wat zijn je vaste backstagerituelen?

Lady Linn «Die heb ik niet. Als ik op een festival speel, kan het goed zijn dat ik vlak ervoor nog in het publiek bij een andere band sta. Moeten ze me komen zoeken.»

HUMO Zonder welke drie items trek je nooit naar een festival?

Lady Linn «Mijn kleren en schoenen – al heb ik het al meegemaakt dat ik die vergat. Verder heb ik als zangeres niet veel nodig. »

HUMO Wat staat er standaard op je rider?

Lady Linn «Gezond eten, wat snacks voor vooraf, fruit en broodjes. En verder vodka en whisky, en cava voor na het concert. Of ervoor (lacht).»

HUMO Hoelang voor een optreden moet men je met rust laten?

Lady Linn «Mijn muzikanten mogen me altijd lastigvallen, maar zodra we gegeten hebben, word ik het liefst met rust gelaten. Sowieso heb ik niet veel begeleiding nodig: ik trek mijn plan wel. Al zit ik soms vlak voor het optreden nog gezellig met de jongens te tetteren, en moet ik dan héél snel in mijn kleed springen.»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

Lady Linn «Tourbus is een groot woord voor het busje waarmee wij rijden, zo eentje waar tien man in kan. Maar het is natuurlijk belangrijk dat de chauffeur nuchter is. Verder kan alles, maar probeer darmproblemen toch zoveel mogelijk te vermijden (lacht).»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien?

Lady Linn «Ik hád Sting willen meepikken op Gent Jazz, maar dat is helaas niet doorgegaan (Sting haakte op het laatste moment af wegens stemproblemen, red.). Verder ben ik behoorlijk zwanger, dus ik probeer het wat rustig aan te doen. Maar Róisín Murphy op de Lokerse Feesten ga ik zeker proberen te halen.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, gerangschikt als een echte affiche.

Lady Linn «Connan Mockasin, dan Dolly Parton, want die zou ik graag eens naar Europa halen, en doe ook maar Róisín Murphy. En Bon Iver en Aretha Franklin had ik ook graag gezien.»