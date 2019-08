Charlotte Adigéry: 'Misschien ben ik naïef, maar ik ben nog geen groupies tegengekomen'

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit hebt gespeeld?

CHARLOTTE ADIGÉRY «Down the Rabbit Hole. We stonden daar vorig jaar met WWWater. De zomer was pas begonnen, het weer was uitstekend, de omgeving was mooi en de mensen waren superenthousiast. Tijdens de soundcheck merkten we al dat ze speciaal voor ons waren gekomen. Heerlijk!»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?

ADIGÉRY «O, gisteren nog, op BBK Live in Bilbao. We kregen geen enkele reactie, onze muziek viel gewoon dood in het publiek. Boris en ik zijn bescheiden, maar we weten wél wat we kunnen.»

HUMO Welke festivalbackstage heeft het lekkerste eten?

ADIGÉRY «We hebben ooit enorm lekker gegeten op een festival in de Noord-Italiaanse bergen, met veel worst en aardappelen. Dat doet een mens goed, hoor: dan ben je helemaal klaar voor een perfecte show. Daar kunnen de Britten nog wat van leren! (lacht)»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?

ADIGÉRY «In Nantes hebben we ons eens helemaal laten gaan na ons optreden. We zijn in onze rider gevlogen – gin-tonics à volonté en zo – en we zijn creatief geweest met een dozijn vuilniszakken.»

HUMO Zijn er nog groupies?

ADIGÉRY «Misschien ben ik naïef, maar ik ben ze nog niet tegengekomen.»

HUMO Wat zijn je vaste backstagerituelen voor je op moet?

ADIGÉRY «Een shotje heroïne, we delen de naald (grijnst). Nee, hoor, gewoon een groepsknuffel en even herhalen waar we precies zijn. Ik vind het erg belangrijk dat we héél goed beseffen wat we aan het doen zijn, en welke kansen we krijgen.»

HUMO Zonder welke drie items trek je nooit naar een festival?

ADIGÉRY «Mijn make-up, mijn laptop en een volle maag.»

HUMO Wat staat er op je rider?

ADIGÉRY «Zoveel mogelijk fruit, groenten en een fles gin. We proberen het backstage gezond te houden. Proberen, hè.»

HUMO Welke song weerklinkt het vaakst in jullie kleedkamer?

ADIGÉRY «‘Achy Breaky Heart’ en ‘Old Town Road’ van Billy Ray Cyrus. Er bestaat véél beeldmateriaal van ons terwijl we daar loos op gaan. Billy Ray is onze spirit animal! (lacht)»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

ADIGÉRY «Een dag niet douchen. Ik vind persoonlijke hygiëne heel belangrijk, zeker als je zo lang dicht op elkaar gepakt zit.»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien?

ADIGÉRY «Black Midi. Die zal ik op MIDI Festival zien, als alles goed gaat. En Farai, een duister minimalistisch duo uit Londen, wil ik daar ook meepikken.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, graag.

ADIGÉRY «Talking Heads, Prince, The Slits, de Meridian Brothers en Andy Stott.»