Brutus: 'Op de tourbus is het strikt verboden om te zagen'

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit hebt gespeeld?

STEFANIE MANNAERTS «Dat moet Hellfest geweest zijn, het grootste metalfestival van Frankrijk. We hadden geen idee wat we mochten verwachten, want we hadden ons materiaal opgesteld toen er nog geen publiek was. Toen we het podium opkwamen voor onze set, stond er plots twaalfduizend man. Voor ons! (lacht) Het was ongelofelijk heet, bijna 40 graden, maar we hebben toch een goede show gegeven. Ik had pas achteraf, toen ik foto’s zag, door hoe belangrijk dat optreden voor ons is geweest.»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?

MANNAERTS «Dat op het showcasefestival We Are Open in Trix, twee jaar geleden. We wilden onze eerste plaat voorstellen, dus we voelden heel veel druk. Maar we hadden al een jaar niet meer opgetreden en de zenuwen gierden door mijn keel, waardoor ik alles veel te snel speelde. Ik heb het toen volledig verpest door te gaan overcompenseren en nóg zotter te drummen. Het was één stressboel.»

HUMO Welke festivalbackstage heeft het lekkerste eten?

MANNAERTS «Op Pukkelpop eet je altijd geweldig. Ik ben veganistisch, maar daar heb ik keuze te over. Ook de Lokerse Feesten zijn top.»

HUMO Bestaan groupies nog?

MANNAERTS «Peter (Mulders, bas, red.) en Stijn (Vanhoegaerden, gitaar, red.) zeggen dat ze die weleens zien op concerten, maar zelf heb ik dat nooit door. Bij andere bands merk ik wel hoe meisjes op de eerste rij zich tijdens het voorlaatste nummer al richting backstage begeven. Maar bij Brutus? Neen.»

HUMO Wat zijn je vaste backstagerituelen vóór je op moet?

MANNAERTS «Ruim een halfuur vooraf trekken we ons elk apart terug om ons op te warmen. Pas vlak voor we opgaan, zien we elkaar terug en hebben we een collectief momentje.»

HUMO Wat staat er standaard op jullie rider?

MANNAERTS «Whisky, vegan Baileys, amaretto, Ice Tea Green en een verrassing. Dat heeft al eens een knuffel opgeleverd, maar net zo goed Win for Life-lotjes. We zijn ernstig aan het overwegen om die altijd op onze rider te zetten (lacht). En fruit en koekjes vragen we natuurlijk ook.»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

MANNAERTS «Zagen. Je kent het wel: ‘Kan de airco aan?’ Waarop de andere: ‘Ik kan daar niet tegen.’ Gelukkig zijn er geen zagers bij ons.»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien?

MANNAERTS «We mogen binnenkort in San Diego op Dia de los Deftones spelen samen met Gojira, één van onze favoriete bands. Dat we daar überhaupt mogen staan, is absurd. Ik denk dat we onwijs zenuwachtig zullen zijn.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, graag.

MANNAERTS «White Lung mag openen. Dan The Smiths, Radiohead en Black Sabbath. En als headliner Fleetwood Mac. Dan heb je een mooie staalkaart van de brede smaak van Brutus.»