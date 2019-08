HUMO Was George Harrison de evidente keuze of zijn er nog helden in overweging genomen?

Quinten Vermaelen (zang/gitaar) «Heel lang hebben we er niet over moet nadenken. Roy Orbison was even in de running, maar hem imiteren leek me iets te hoog gegrepen. En het leuke aan Harrison is dat hij veel verschillende dingen heeft gedaan. We konden kiezen uit zijn Beatles-periode, maar ook uit zijn soloplaten en zijn werk met Traveling Wilburys. Die gast heeft véél gemaakt, en heel veel daarvan is echt goed, heb ik ontdekt.»

HUMO Je was nog geen fan?