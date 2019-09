Borokov Borokov: 'We kunnen amper geld op tafel leggen, maar hey, less is more!'

Met analoge acid, kurkdroge electro en songs als ‘Drankjes’, ‘Heeft iemand de kinderen gezien’ en ‘Had ik maar meer vakantie’ komt Borokov Borokov de idyllische Waalse vakantieweide van Deep in the Woods omspitten. Maar niet zonder eerst open kaart te spelen over verborgen wetenschappelijke experimenten.

HUMO De visuals tijdens jullie optredens lijken gemaakt op een Windows 95-pc met een lsd-diskette in de drive. Maken jullie die projecties zelf?

Boris Van den Eynden (zang) «We doen bijna alles zelf, van de administratie tot de beelden tijdens de optredens. We proberen zo onafhankelijk mogelijk te blijven, maar we laten ons wel helpen. De stijl van de visuals en onze videoclips is vooral bepaald door, euh, ons budget (lacht). We kunnen amper geld op tafel leggen, maar hey, less is more!»

HUMO Hoe beneveld moeten we zijn om Borokov Borokov live te kunnen smaken?

Van den Eynden «Nuchter lukt dat ook, hoor. Maar tijdens de optredens verspreidt een verstuiver wel een vloeistof die inwerkt op het gemoed van de mensen. Die is ontwikkeld in een Antwerpse apotheek, maar meer mag ik daar niet over vertellen. Mensen gaan erdoor dansen en er wordt naar het schijnt ook enorm veel gevrijd op onze shows. Tot twee uur erna. En iedereen met iedereen, hè. Het gaat om een experiment, en na elke show brengen we verslag uit bij de apotheker.»

HUMO Jullie spelen op Deep in the Woods in het diepe Wallonië, vlak bij de Franse grens: zullen ze jullie Nederlandstalige songs daar kunnen pruimen?

Van den Eynden «Zeker: wij zien onszelf als een Waalse band die toevallig in het Nederlands zingt. En daarbij: we spreken vooral de taal van de heupen.»

HUMO Jullie delen er het podium met een aantal Belgische collega’s. Van welke drie acts zou Borokov Borokov een remix willen maken: Charlotte Adigéry, The Germans of Stadt?

Van den Eynden (snel) «Ik zou ze allemaal tegelijk door elkaar mixen. Een smakelijke Caraïbische aardappelsoep met vleesnat van Simon Segers (drummer van Stadt, red.).»

HUMO Deep in the Woods organiseert ook wellness- en yogasessies. Iets voor jullie?

Van den Eynden «Absoluut! Ik vind dat festivals die randanimatie tot hoofdact moeten promoveren, zodat de groepen naar de achtergrond verdwijnen. Een uur yoga plus tien minuten Borokov Borokov: dát is pas een droomervaring, toch?»