Rol de rode loper maar uit: legende Common komt op 19 september naar de Vooruit in Gent. Common zette in de jaren 90 hiphop uit Chicago op de kaart, bracht met ‘Like Water for Chocolate’ en ‘Be’ twee klassiekers uit en heeft voor zijn werk met John Legend, Kanye West en zijn ex Erykah Badu Grammy’s, Oscars en Emmy’s op zijn schoorsteenmantel staan.