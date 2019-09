Inhaler: 'Wij willen én Elvis Presley zijn, én Kurt Cobain'

HUMO Je groeide op in backstages: kun je nog onder de indruk zijn van de muziekwereld?

Elijah Hewson «Zeker. Vanochtend nog hebben we aan een tankstation in België één van onze favoriete bands ontmoet, Echo & The Bunnymen. We delen een roadie met hen en moesten die daar oppikken.»

HUMO Het regent bands uit Dublin, zoals The Murder Capital, Girl Band en Fontaines D.C. Voel je iets gemeenschappelijks?

Hewson «Alleen dat we Iers zijn. Veel groepen repeteren ook in hetzelfde gebouw, maar wij worden daar niet uitgenodigd (lacht). Nee, serieus, Fontaines D.C. zingt over het leven en de sociale wantoestanden in Dublin, terwijl wij muziek maken over hoe we daar weg willen. Er leven meer Ieren elders in de wereld dan in Ierland, hè.»

HUMO De song ‘My Honest Face’ klinkt alsof hij in een opwelling is geschreven.

Hewson «We hebben hem niet alleen heel snel geschreven, maar ook snel uitgebracht. Het zijn verwarrende tijden om jong te zijn. ‘My Honest Face’ gaat over de vele gezichten die je kunt opzetten. Hoe wil ik door de rest van de wereld gezien worden? Dat is een vraag die ons bezighoudt, doordat we met z’n allen de hele tijd naar onze telefoon zitten te staren. Een veertiger zei me onlangs: ‘Ik ben zo blij dat ik eind jaren 70 geboren ben: niemand heeft al die domme shit gezien die ik heb uitgestoken toen ik jong was.’ Als je nu één ding verkeerd doet, weet iedereen het.»

HUMO De song heeft een geweldige intro: ‘I could be Elvis on a Tuesday night / 1, 2, 3, 4, 5, alright’.

Hewson «Toen mijn ouders jong waren, werd je punker of rocker. Nu kun je alles zijn wat je wilt. Wij willen én Elvis Presley zijn, én Kurt Cobain. We zijn op ons 13de begonnen als heavymetalgroep, we speelden covers van Nirvana en Motörhead. We kunnen nog altijd niet luisteren naar ‘Smells Like Teen Spirit’, door die erbarmelijk slechte cover die we er toen van hebben gemaakt (lacht). Intussen klinken we helemaal anders, en onze sound blijft veranderen omdat we nog altijd muziek ontdekken. Tegenwoordig is het bij ons al The Stone Roses en The Verve wat de klok slaat.»

HUMO Waarom heeft niemand het ooit over één van de beste groepen die Dublin heeft gekend: Thin Lizzy?

Hewson «Omdat de glitterkant van de rock vreemd genoeg is vergeten. De school van Joy Division heeft veel meer invloed gehad. Maar Thin Lizzy is één van onze favoriete groepen.»

HUMO Je moeder, Ali Hewson, begon al in 2005 met een duurzaam kledingmerk, Edun. Draag jij ook schone kleren?

Hewson «She’s just a great soul. Ze is een prachtige mens die een deel van de oplossing wil zijn. Ik koop al mijn kleren tweedehands. Ik hoop alleen dat ook onze muziek duurzaam is.»