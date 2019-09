Daughters: 'In acht jaar tijd verander je. Dat geldt niet alleen voor een muzikant, maar ook voor een bibliothecaris'

Op het einde speelden we nog voor twintig mensen.’ Dus hing het lawaaiensemble Daughters acht jaar geleden de gitaren aan de wilgen. Comebackplaat ‘You Won’t Get What You Want’ werd echter goed onthaald, en zie: eerder dit jaar hing het bordje ‘uitverkocht’ aan de Botanique, en op 4 oktober mogen ze Trix op stelten zetten in het kader van Autumn Falls .

HUMO Was die lange pauze nodig?

Alexis MARSHALL (zang) «Ja. We waren zo lang samen geweest, in zulke harde omstandigheden, dat het weleens mocht. Maar langzamerhand begonnen we te beseffen hoe belangrijk muziek maken is voor ons. We misten het spelen, en tot op zekere hoogte zelfs elkaar. En dus zijn we opnieuw begonnen.»

HUMO De nieuwe plaat klinkt anders.

MARSHALL «We hebben er altijd een punt van gemaakt om ons geluid op elke plaat te verbreden. En in acht jaar tijd verander je hoe dan ook. Dat geldt niet alleen voor een muzikant, maar ook voor een bibliothecaris, hè. We zijn niet meer wie we waren toen we op ons 20ste begonnen. Onze interesses zijn veranderd, net als de muziek waar we naar luisteren.

»Nu, ik vind het moeilijk om er zelf de vinger op te leggen. Het heeft te maken met de levenservaring die we nu hebben. En die mag je maal vier doen, want het geldt voor iedereen in de band. Dat op een rijtje krijgen is een hele oefening. Vraag me dus niet om onder woorden te krijgen wie we zijn geworden.»

HUMO En dus moest de titel wel ‘You Won’t Get What You Want’ worden?

MARSHALL «Als je na acht jaar terugkeert, weet je dat mensen grote verwachtingen koesteren. We konden dus maar beter duidelijk zijn. Als jij dingen wilt horen en zien die er niet zijn, ben je je tijd aan het verliezen.»

HUMO De kritieken waren lovend, jullie lokken meer publiek dan ooit. Verrast?

MARSHALL «Het is in elk geval… interessant. Vroeger hadden we het gevoel dat we in geen enkel hokje pasten, maar het volstond om even weg te gaan: het gaf het publiek de tijd om ons in te halen. Waren we vooruit op onze tijd? We deden duidelijk dingen die andere bands nog niet durfden. Maar ‘You Won’t Get What You Want’ is ook gewoon een goeie plaat. En als het goed is, luisteren mensen.»

HUMO Jullie concerten zijn nog even intens als vroeger. Zie je jezelf ooit kalmeren?

MARSHALL «Ik mag hopen van niet, maar ik maak mezelf niets wijs. Ik ben mijn lichaam al jaren aan het uitputten, ik zal het ooit rustiger aan moeten doen. En zéker als ik het belachelijk begin te vinden. Ik zag ooit een interview met Michael Gira van Swans, die vertelde dat hij oude performances terugzag, en al dat schreeuwen en rondmeppen met de microfoon plots erg aanstellerig vond. Sindsdien zijn z’n optredens veel soberder. Maar ik ben een exhibitionist, dat theatrale zit in mij. Ik weet niet wat er zou gebeuren als ik dat stuk zou wegsnijden.»

