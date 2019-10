Kapitan Korsakov: 'Noise máken kan veel leuker zijn dan er als toeschouwer naar luisteren'

Tien jaar geleden schreven wij over het debuut van Kapitan Korsakov : ‘Iedere keer als we ‘Well Hunger’ opzetten, krijgen we zin om ons in beschonken toestand over te geven aan baldadigheden – iemands wenkbrauwen afscheren, of zo.’

Een decennium later weet de plaat nog altijd dezelfde onstuimige emoties los te wrikken, en om dat te vieren speelt het Gentse noiserocktrio de plaat integraal in de Gentse Centrale, de Brusselse Botanique en de Hasseltse Muziekodroom.

Pieter-Paul Devos (zanger-gitarist) «‘Well Hunger’ is de allereerste plaat die ik als muzikant heb uitgebracht: dat zal altijd speciaal blijven. Het was het enige wat ik wilde doen als 23-jarige. Op alle andere vlakken was ik wat verloren. Nu niet meer: nu weet ik alles (lacht).»

HUMO Het releaseconcert speelden jullie in 2009, als voorprogramma van Mudhoney, in de Gentse Minnemeers.

Devos «Als tiener vond ik Mudhoney een wijze band, dus we waren daar heel excited over. We wilden onze cd aan zanger Mark Arm geven, die bij Sub Pop (platenlabel uit Seattle, red.) werkte. Helaas waren onze cd’s de dag van de release nog niet aangekomen (lacht). Het was wel een heel coole show. Ik heb toen op het einde een halve varkenskop het publiek ingesmeten, daar waren de mensen van Democrazy toen niet zo tevreden mee (lacht).»

HUMO Toen de drie concerten op jullie Facebookpagina aangekondigd werden, schreef een fan: ‘Ruigste plaat ooit! Hell Satan!’

Devos (lacht) «Er zit veel chaos en verwarring in. Een plaat is een momentopname: ze reflecteert je state of mind. De tweede Korsakov-plaat is veel melancholischer, de derde dan weer compleet nihilistisch. ‘Well Hunger’ is rauwe rock, rechttoe rechtaan, en ik sta er nog steeds volledig achter.

»Het is al even geleden dat we nog met Korsakov opgetreden hebben, dus ik heb zin om nog eens elementaire rock te spelen. ‘Sheep Dip’ spelen we met zes drummers, zes gitaristen en twee bassisten: daar kijk ik naar uit.»

HUMO Op plaat duurt ‘Sheep Dip’ 48 minuten en 11 seconden: live ook?

Devos «De eigenlijke jam duurde nóg een halfuur langer: op de cd was maar plaats voor 48 minuten, dus het nummer is eigenlijk afgeknipt. Wat niet betekent dat we het live ook bijna anderhalf uur zullen rekken: door de jaren heb ik geleerd dat noise máken veel leuker kan zijn dan er als toeschouwer naar te luisteren.»

HUMO Zul je weer vaker met Kapitan Korsakov de baan op trekken, nu onlangs werd aangekondigd dat je andere band, Raketkanon, ermee ophoudt?

Devos «Alles wat ik over de Raketkanon-split wil zeggen, staat in dat persbericht. We hebben met de drie Raketkanon-platen artistiek verteld wat we wílden vertellen, en de beslissing is in goeie verstandhouding genomen. Ik zal uiteraard muziek blijven maken, maar in welke hoedanigheid, dat zal de tijd uitwijzen.»