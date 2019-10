Apparat: 'Ik ben geen Bob Dylan'

HUMO ‘LP5’ is een introverte plaat vergeleken met de aanstekelijke popsongs van Moderat, een band waarmee je het Koninklijk Circus liet vollopen. Ben je niet bang dat je een deel van dat publiek zult verliezen?

Sascha Ring «Ik ben daar niet mee bezig. Een deel van mij houdt van grote podia en epische songs. Ik heb die kant dankzij Moderat de afgelopen jaren kunnen uiten. Alleen: die groep was bedoeld als een vakantie, een hobbyproject, niet als onze hoofdbezigheid. We hadden alle drie dus nood aan een vakantie van onze vakantie (lacht). Maar geen zorgen: Moderat komt heus terug en dan zal ik me weer gedragen als een popster!»

HUMO De ruzies bij Moderat zijn befaamd: jullie discussieerden urenlang over de meest minuscule technische details. Hoe voelde het om opeens alleen een plaat te maken?

Ring «Ik zou het niet weten. Ik kan namelijk niet in mijn eentje muziek maken: ik heb iemand nodig die zegt dat ik moet stoppen, anders blijf ik doorwerken. Ik zat voor ‘LP5’ samen met de getalenteerde violist Philipp Timm. Hij is klassiek geschoold, terwijl ik intuïtief musiceer. Met andere woorden: ik duw op de knopjes die ik leuk vind en Philipp puurt daar songs uit. Ik heb ook mijn lyrics in samenwerking met anderen geschreven. Ik ben niet zo goed met woorden, ik ben geen Bob Dylan.»

HUMO Iets wat je wél gemeen hebt met Dylan: jullie hebben allebei een zwaar ongeval gehad met de motor – Dylan in 1966 en jij in 2013.

Ring «Een ingrijpende gebeurtenis. Tijdens een kort ritje ben ik tegen een truck gereden. Ik moest de tournee, die drie dagen later zou beginnen, volledig afzeggen. Ik was daar kapot van, maar achteraf gezien was dat één van de beste dingen die me hadden kunnen overkomen. Ik ben een rusteloos persoon: ik kan niet níét werken. Maar de pauze deed me goed. Ik heb ook een tijdje niet gedronken voor mijn recuperatie, ik was in jaren niet meer zo helder geweest. Niet dat ik dat lang heb volgehouden (lacht).»

HUMO De kans is groot dat mensen jouw muziek al hebben gehoord zonder het te beseffen, in de soundtracks van ‘Breaking Bad’, de Netflix-reeks ‘Dark’ of Hollywood-film ‘Taken 3’. Heb jij al ooit één van je songs in een soundtrack gehoord, zonder dat je dat had verwacht?

Ring «Meermaals. Zo keek ik in de cinema naar ‘Annihilation’ met Natalie Portman toen opeens ‘The Mark’ van Moderat weerklonk. Een bijzonder gevoel, hoor. Ik was niet boos, voor alle duidelijkheid, want het was een coole sci-fi-film.»