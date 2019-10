Craig Finn: 'Het moet interessant blijven'

Craig Finn heeft geen zittend gat. The Hold Steady houdt het al bijna twintig jaar vol, daarnaast ontwikkelde de man de laatste jaren ook een aardige solocarrière. Op dinsdag 22 oktober stelt hij alweer zijn vierde plaat voor in Trix, en die draagt de eloquente titel ‘I Need a New War’. Welaan, dan: ten strijde.

CRAIG FINN «Toen ik in 2015 een nieuwe soloplaat maakte, ging ik in zee met producer Josh Kaufman, en dat werkte zo goed dat we sindsdien zijn blijven opnemen. Zelfs voor die plaat uit was, hadden we al songs voor een tweede. En zo ging dat door, alsof die drie platen uit één lange opnamesessie zijn voortgekomen. Zo begon het langzamerhand als een trilogie aan te voelen, want ook inhoudelijk is alles verbonden. Alle songs draaien rond empathie en inleving in andere mensen.»

HUMO Sinds het verschijnen van ‘I Need a New War’ is er alweer een nieuwe ‘The Hold Steady’-plaat geweest, dus die zijn nooit echt weggeweest. Werkt de band te traag naar je zin dat je nood hebt aan solomateriaal?

FINN (lacht) «Misschien wel, maar ik vind het ook gewoon fijn om beide soorten songs te kunnen schrijven. Bij The Hold Steady moet ik enkel de teksten voorzien, en de muziek die me daar wordt geleverd, is altijd groots en luid. In mijn solowerk kan ik op een veel kleinere schaal opereren en veel persoonlijker schrijven. Het ligt veel dichter tegen mijn echte leven.»

HUMO Iemand gebruikte voor de personages in je intiemer solowerk de prachtige term hard luck characters, figuren die gevormd zijn door tegenslag.

FINN «Dat is een mooie, ja. Bij The Hold Steady zing ik vaak over mensen die zich misdragen en slechte beslissingen nemen. In mijn eigen muziek heb ik het over personen die net proberen om het juiste te doen, maar die om één of andere reden falen en het niet gemakkelijk hebben om hun hoofd boven water te houden. Want zo zijn er genoeg.»

HUMO Zoals de veteraan in ‘Grant at Galena’?

FINN «Dat nummer is een hoeksteen van de plaat. Ik vertel er over een man die leeft in een huis waar de elektriciteit is afgesloten, maar die toch probeert zijn leven verder te leiden. De link met generaal – en later president – Ulysses S. Grant haalde ik uit F. Scott Fitzgeralds ‘Tender Is the Night’, waarin hij het over ‘Grant at Galena’ had. Ik ben gaan opzoeken wat hij bedoelde: bleek dat die zo gevierde man ook ooit zeven jaar in zak en as in Galena woonde. Dat vond ik interessant. We kunnen ons niet voorstellen dat een hedendaagse president ooit acht jaar aan de grond kan zitten. Een fascinerend stukje Amerikaanse geschiedenis dat ik kon verbinden met die veteraan, die ook hoopt ooit nog belangrijke dingen te verwezenlijken. Vandaar ook het zinnetje ‘I need a new war’.»

HUMO Wat denk je? Volgt binnen een jaar of twee een vierde deel in je ‘trilogie’?

FINN «Ik weet het niet. Ik geniet enorm van het songschrijven, maar het moet interessant blijven.»