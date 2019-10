Battles: 'Ik haat het als mensen onze muziek als mathrock omschrijven. Wiskunde, bah!'

U weet na de zoveelste catch of the day niet meer wat eerst te beluisteren? Trix is zo vriendelijk om voor u het kaf van het koren te scheiden met een tweede editie van het Filter-festival . Thurston Moore komt, naast cultgroep Why? en een gemaskerde cowboy die door het leven gaat als Orville Peck . Maar headliner is de New Yorkse band Battles , al bijna twintig jaar de leverancier van de gekste popsongs.

John Stanier (drummer) «We kijken uit naar 31 oktober. Momenteel zijn we nog aan het bespreken of we ons zullen verkleden voor Halloween. We komen graag naar België. Igor Cavalera is één van mijn beste vrienden. Hij drumde in Sepultura en is nu één van de drie drummers van Soulwax. Ik heb via hem Stephen en David Dewaele eens ontmoet. Een hele eer: 2ManyDJs zijn legendes in New York City.»

HUMO Je cimbaal hangt steevast een meter boven de rest van je drumstel. Ik heb al verschillende verhalen gehoord over de reden daarvoor.

Stanier «Er doen geruchten de ronde dat ik na een ongelukje tijdens het snowboarden een blessure heb opgelopen die me verhindert om bepaalde bewegingen te maken. Geweldig! Maar de waarheid is dat ik bij Battles op een zo klein mogelijk drumstel wilde spelen. Ik was eerst van plan om niet eens cimbalen te gebruiken. Toen ik uiteindelijk toch koos voor één cimbaal, heb ik hem tijdens onze eerste show voor de grap belachelijk hoog gehangen. Zeventien jaar later hangt die daar nog steeds (lacht).»

HUMO Ik draai ‘Mirrored’, jullie kierewiete debuutplaat uit 2007, nog geregeld. Toen was Battles met vier, op jullie nieuwe vierde plaat ‘Juice B Crypts’ zijn jullie nog met twee.

Stanier «Bij Battles gaan we altijd voor een consensus. In de begindagen bestonden onze repetities dan ook voornamelijk uit ellenlange discussies over wiens bijdrage mag blijven. We vochten allemaal voor een stukje muzikaal vastgoed. Dat was cool… voor een tijdje. Met twee kun je niet eens ruzie maken: als één van ons iets niet leuk vindt, dan gebeurt het niet. We trekken ook slechts met twee de hort op. We spelen alles en doen dat alleen maar live. We’re ready.»

HUMO Jon Anderson, de 74-jarige frontman van progrockgrootheid Yes, passeert op jullie nieuwe plaat. Hoe hebben jullie dat geflikt?

Stanier «In 2010 ontving ik een berichtje van Jon Anderson in mijn inbox: ‘Ik ben een grote fan. Als jullie ooit een vocal nodig hebben, hoef je dat maar te vragen.’ Nu, negen jaar later, hadden we een song afgewerkt en zochten we een gastzanger. We hebben toen gewoon geantwoord op zijn mailtje: ‘Hé, Jon, ik weet dat het negen jaar is geleden, maar zou je nog interesse hebben?’ Een week later had hij zijn vocals al opgenomen. Fantastische vent.»

HUMO Ik hou van jullie songtitels. Op deze plaat staan ‘A Loop So Nice…’ en ‘They Played It Twice’.

Stanier (lacht) «Sommige bands nemen zichzelf veel te serieus. Ik haat het als mensen onze muziek als mathrock omschrijven. Wiskunde, bah! Je kunt de grenzen van de popmuziek verleggen én je tegelijk amuseren.

