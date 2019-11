Chibi Ichigo: 'Dank je, Ian Thomas'

Ze is drie appels hoog maar even badass als Freddy De Kerpel en Jason Statham samen, haar naam is Japans voor ‘kleine aardbei’, ze kwam als kleuter vanuit Rusland met haar moeder in Limburg wonen en ze rapt in het Russisch.

Sinds Chibi Ichigo (21) vorig jaar haar single ‘Russian Snow’ op de wereld losliet, is ze de next big thing in de Brusselse hiphop. Op 8 november opent ze in de Vooruit voor de New Yorkse hiphopkoninginnen van Oshun. We hebben haar amper de hand geschud in het Brusselse café waar we afgesproken hebben, of daar klinkt Chibi Ichigo’s muziek al door de speakers. De barman heeft haar herkend.

HUMO Mocht er nog twijfel over bestaan: jij bent dé nieuwe ster in Brussel.

Chibi Ichigo (lacht) «Dit is de allereerste keer dat zoiets me overkomt. Echt waar!»

HUMO Wat doet het met je?

Chibi Ichigo «Ik vind het geweldig! Ik droomde er als kind al van om muziek te maken. Tegelijk was ik ervan overtuigd dat het er nooit van zou komen, dus vertelde ik overal dat ik journalist wilde worden. Ik ben ook journalistiek gaan studeren, maar ik was zó ongelukkig. Die studie heb ik snel opgegeven, om me toch op de muziek te storten. De beste beslissing die ik ooit genomen heb.»

HUMO Je rapt in het Russisch. Geen evidente keuze, want haast niemand begrijpt waar je het over hebt.

Chibi Ichigo «Ik denk niet dat ik nog veel nieuwe nummers in het Russisch ga maken. Ik ga ook in het Nederlands en het Engels rappen, dan verstaan de mensen me wel. Al weet ik niet of de taal zo belangrijk is. Ik luister zelf veel naar rap in allerlei talen: Frans, Spaans, Japans… Ik begrijp daar ook weinig of niks van. Het is vooral belangrijk dat je een eigen vibe hebt, een eigen gevoel. En dat je authentiek bent. Nu, ik zie op mijn optredens wel vaak mensen meezingen, zelfs al begrijpen ze voor geen meter wat ze aan het zeggen zijn (lacht).»

HUMO Hebben ze jou in Rusland al ontdekt?

Chibi Ichigo «Niet dat ik weet. Ik ben ook niet fanatiek op zoek naar roem in Rusland. Als het zo moet zijn, zullen ze me daar wel ontdekken.»

HUMO Je kunt op veel steun rekenen. In je clip voor ‘Secret’ draaft het puikje van de vaderlandse hiphop al Facetimend op.

Chibi Ichigo «Ik heb de beelden voor die clip gemaakt toen ik op reis was in Japan. Ik had geen plan en vooral ook geen budget, dus heb ik gewoon een hoop gefilmd met mijn gsm. Om er nadien één logisch geheel van te maken, wilde ik het er laten uitzien alsof ik aan het Facetimen was. Ik heb dan aan een heleboel mensen gevraagd om me een filmpje van zichzelf te sturen.»

HUMO Deden dat onder meer: LeftO, Zwangere Guy, Dvtch Norris, Glints… Én Ian Thomas.

Chibi Ichigo (lacht) «Ja! Grappig, hè. Ik wilde die clip vooral niet te serieus maken. Het moest wat random zijn, dus Ian Thomas paste daar perfect in.»