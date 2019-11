HUMO Je vond het vroeger leuker om platen uit te brengen omdat je dan een langer, meeslepend verhaal kunt vertellen. Waarom dan nu een ep?

Annelies Van Dinter «Toen Jochem en ik uit elkaar gingen, wist ik echt niet of het me zou lukken om als Echo Beatty nog iets uit te brengen: het voelde alsof ik de Himalaya over moest! Langzaamaan begon ik weer liedjes te maken, en de single ‘High on a Memory’ was het eerste waarover ik echt tevreden was. Toen ik daarna in New York bij Trixie Whitley logeerde, ging de bal aan het rollen. Ik kon me er volledig focussen op mijn nummers, en die wilde ik snel de wereld insturen: vandaar dat er op ‘Ode to the Attempt’ slechts vier staan. Ik beschouw die ep ook maar als de eerste alinea van een nieuw hoofdstuk, want vanaf december wil ik aan een volgende langspeler werken.»

HUMO Het pleit voor je dat je na die moeilijke periode toch doorgaat.