The Sheila Divine: 'Spijt van m'n snor'

Het is twintig (!) jaar geleden dat rockgroep The Sheila Divine debuteerde met ‘New Parade’ en een dikke 5.000 kilometer van hun thuisstad Boston het geluk vond in België – ja, we blijken alweer de enigen zónder prut in de oren.

De immer sympathieke frontman Aaron Perrino en zijn makkers vieren het jubileum uitbundig met drie Belgische concerten, een nieuwe plaat met de uit het lood slaande titel ‘The Beginning Is the End… It’s Where We Start Again’ en een heruitgave van hun jarige doorbraakplaat.

Aaron Perrino «Die heruitgave heeft veel voeten in de aarde gehad, want ons oude platenlabel had de rechten van onze debuutplaat aan een derde partij verkocht. Maar er was gewoon te veel vraag naar een nieuwe oplage. Niet alleen is ‘New Parade’ ons bestverkopende album, het was ook nooit eerder op vinyl verschenen.»

HUMO In 1999 was vinyl oubollig en cd hip. Nu is het net andersom.

Perrino «Sommige kids kopen tegenwoordig zelfs cassettes! Whatever. Dat iedereen zijn zin maar doet.»

HUMO Jullie jongste single heet ‘Age Is Just a Number’. Hoe oud ben je precies?

Perrino «Ik ben 46, maar voel me 32. Leeftijd is een mindset. Een voordeel aan ouder worden: je krijgt meer en meer perspectief op het leven. Maar ik merk dat veel mensen mettertijd berusten in het leven dat ze leiden. Ze gaan naar hun werk, voeren hun kinderen naar voetbalwedstrijden en sparen voor hun pensioen. Ik doe dat ook, maar ik probeer ook genoeg tijd te vinden om mezelf te blijven uitdagen.»

HUMO Jullie fanbasis wordt de drie B’s genoemd: Boston, Buffalo, België.

Perrino «Studio Brussel heeft ons van in het prille begin gesteund. België voelt al twintig jaar als een tweede thuis aan. Ik heb zelfs eens een halfjaar in Antwerpen gewoond. Ik heb ook samengewerkt met onder meer Arsenal en Stijn Meuris, die nog steeds naar onze shows komt kijken als we weer in het land zijn. Iedereen wil altijd foto’s van ons nemen omdat we er als tweelingbroers uitzien.»

HUMO Jullie speelden in 2008 in het Sportpaleis voor Humo’s Pop Poll de Luxe. Waren jullie toen niet officieel uit elkaar?

Perrino «Sterker, we waren al vijf jaar gesplit (lacht). Maar we konden jullie uitnodiging onmogelijk weigeren. We hebben elkaar eigenlijk mede door dat optreden teruggevonden. Ik zal die avond trouwens nooit vergeten. Correctie: men laat mij die avond nooit vergeten. Ik had, om onverklaarbare reden, een snor laten groeien en de foto’s van mij en mijn snor staan nu overal op het internet. Ik zie er niet uit. Het is om depressief van te worden.»

HUMO Ik las dat bassist Jim Gilbert de band zal verlaten. Worden dit jullie laatste shows in België?

Perrino «Jim vond het na twintig jaar mooi geweest, maar stond erop dat zijn vertrek geen impact heeft op het voortbestaan van de band. Dus nee, wij gaan nergens heen. We hopen volgende zomer weer in België te staan.»