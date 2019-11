Slow Crush: 'Zo nerveus voor Humo!'

Zelden heeft een naam beter bij een band gepast als Slow Crush . De Leuvense groep klinkt even zweverig als Slowdive , even luid als My Bloody Valentine en even onwerelds als Sigur Rós : een aardverschuiving in slow motion. Op 1 december toont de groep in de AB hoe dat er live uitziet.

HUMO Jullie roots liggen in de punk. Hoe zijn jullie bij dat shoegazegeluid uitgekomen?

ISA HOLLIDAY (bas/zang) «Dat ging vanzelf. We hebben ook niet allemaal even hard in de punk gezeten: Jan Jouck, onze vorige gitarist, en onze drummer Steven Cammaerts staan wel kniediep in de wereld van de hardcore punk, maar als band zijn we daar wat van weggegroeid, richting shoegaze. Dit is gewoon wat we graag horen.»

HUMO Jij moest ook groeien in de rol van zangeres, want dat was nooit de bedoeling?

HOLLIDAY «Absoluut niet. Ik ben nogal verlegen. Om eerlijk te zijn ben ik tijdens dit gesprek zelfs al een beetje aan het sterven (lachje). Het heeft moed gevergd om in de belangstelling te durven staan. Vroeger verschool ik me achter mijn basversterker, nu moet ik vooraan gaan staan, en de muziek op een andere manier beleven. Ik denk dat het me wel gelukt is (lacht).»

HUMO In België zijn jullie nog vrij nobele onbekenden, maar in Engeland zingt jullie naam al wat meer rond. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

HOLLIDAY «Ik heb geen idee. We zijn heel vroeg in ons bestaan opgepikt door de BBC. Dan P. Carter, de ex-gitarist van Bloodhound Gang, draaide één van onze eerste singles op de ‘Radio 1 Rock Show’, het metalblad Kerrang! gaf ons een interview, en op die manier ging de bal aan het rollen. In België loopt het voorlopig wat minder, hopelijk komt daar met het optreden in de AB verandering in.»

HUMO Wat is het strafste wat jullie al is overkomen?

HOLLIDAY «Gewoon het feit dat we in maart van dit jaar in de Verenigde Staten hebben mogen spelen. We hebben daar optredens gegeven waar veel meer mensen op afkwamen dan we ooit hadden durven dromen.»

HUMO ‘Tremble’, zo las ik, gaat over de vluchtelingencrisis, huiselijk geweld én de uitbuiting van mensen, dieren en milieu. Dat is een hele boterham voor één song.

HOLLIDAY «Er is zoveel in de wereld dat niet eerlijk is, daar gaat het in het algemeen om in dat nummer. Er zijn veel wezens op de wereld die hun stem niet kunnen laten horen, wezens waarvoor anderen moeten opkomen. Niet alle dieren kunnen zich verdedigen tegen de mens.»

HUMO Nog wat slecht nieuws: jullie drummer Steven houdt er na de show in de AB mee op?

HOLLIDAY «Jammer genoeg wel. We zijn zoveel weg van huis dat hij dat niet langer kan combineren met zijn vaste job en gezin. De rest kan gelukkig makkelijker weg van het werk. Dat is ook nodig, want we zitten op dit moment alweer in Engeland. We blijven gaan (lacht).»