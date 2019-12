Fenne Kuppens «Ik heb geen idee wat te verwachten, het is de eerste keer dat we daar optreden. Begin november speelden we enkele shows in Frankrijk, en daar bleken we nu een groter publiek aan te spreken dan vroeger.»

HUMO Na jullie gouden plak op Humo’s Rock Rally 2016 bleef de doorbraak nog even uit, maar plots lijken jullie overal. Niet evident, met het onconventionele genre dat jullie brengen.

Kuppens «Onze stijl is al vrij oud, maar duikt nu en dan weer op bij bepaalde bands. Ik denk dat het oudere publiek dat wel leuk vindt, het katapulteert hen terug naar hun jeugd. Al merk ik dat we een steeds jonger publiek aantrekken, het genre begint weer te leven.»