SONS: 'Voor één keer champagne'

HUMO Eerlijk, toen ik jullie een dik jaar geleden voor het eerst bezig zag op Beerputrock in Beerzel, dacht ik: dit wordt niks. Al had dat misschien ook te maken met de mistroostige omgeving.

Robin Borghgraef «We waren toen vrij zat! (lacht) We hadden door De Nieuwe Lichting van StuBru al veel stappen overgeslagen. In het jaar erna hebben we op zoveel mogelijk plaatsen gespeeld, ook op zulke festivals. Dat moet je doen: je leert eruit en wordt er als groep beter van.»

HUMO Jullie komen zelf uit het godvergeten aardbeiendorp Melsele. Hoe zijn jullie voor het eerst in aanraking gekomen met garagerock?

Borghgraef «Weinigen weten het, maar er is altijd een punk- en rockscene geweest in Melsele. Alle gitaarbandjes traden op in café De Smoutpot, waar ook het festival Tonfest plaatsvond. Wij speelden aanvankelijk allemaal in aparte bands, maar toen de muziekscene in Melsele begon te verwateren, zijn we samen SONS gestart.»

HUMO Welke artiest wilde je graag zijn, toen je voor het eerst op een podium kroop met SONS?

Borghgraef «Ik wilde nooit frontman worden, maar ik bleek het minst slecht te zingen van de hele band (lacht). Ik keek toen wel erg op naar Henry Rollins van Black Flag of Ian MacKaye van Minor Threat, iconen uit de eightieshardcore.»

HUMO Vorige maand stonden jullie op het prestigieuze showcasefestival Iceland Airwaves in IJsland.

Borghgraef «Dat was graaf! We mochten er een sessie spelen voor KEXP (Amerikaanse radiozender, red.), iets wat veel van onze favoriete bands ook al deden. Ongelofelijk.

»Daarna speelden we een zweterige show in een stampvolle bruine kroeg. In België kent het publiek onze songs, maar de IJslanders moesten we ter plekke overtuigen. Dat is gelukt!»

HUMO Donderdag eindigt jullie tournee in De Roma. Hebben jullie een band met Antwerpen?

Borghgraef «We wonen hier nu allemaal, het voelt een beetje als een thuismatch aan. Maar er zal wel genoeg volk uit Melsele en Beveren komen.»

HUMO Bijna vergeten: proficiat met jullie MIA-nominatie voor ‘Beste doorbraak’!

Borghgraef «Totaal onverwacht. Het gaat vreemd zijn om daar tussen de Niels Destadsbaders van deze wereld te gaan zitten (lacht). Maar goed, we zullen er ons pintje voor één keer inruilen voor een glaasje champagne!»