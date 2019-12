Le Motel: 'Het is geen definitieve split met Roméo Elvis, hoor'

U kent Le Motel mogelijks als de man achter Roméo Elvis , maar eindelijk heeft producer Fabien Leclercq (28) weer tijd voor zichzelf gevonden. In januari komt zijn nieuwe ep ‘Transiro’ uit op een gloednieuw eigen label, Maloca. Komende zaterdag speelt hij een drie uur lange dj-set op Braindance in AB.

Fabien Leclercq «Momenteel is m’n enige signing op Maloca... Le Motel (lacht). Maar ik ben in gesprek met andere artiesten, hoor, lokaal en internationaal! Het moet een community worden, en naast platen uitbrengen wil ik ook evenementen organiseren.»

HUMO Je hebt recent een maand in Colombia doorgebracht. Gaan we dat horen in je nieuwe muziek?

Leclercq «Zeker! Ik wil mijn muziek zoveel mogelijk inkleuren. Ik verbleef een week bij de Ticuna-stam in het Amazonewoud, en later bezocht ik Palenque, een dorpje waar veel percussionisten wonen. Ik heb er veel Afro-Colombiaanse muziek leren kennen, erg inspirerend.»

HUMO Je wordt als beatmaker van Roméo Elvis weleens mee verantwoordelijk gehouden voor de hiphoprevival in België. Maar in je solowerk horen we amper hiphop.

Leclercq «Ik heb in mijn leven nooit veel naar hiphop geluisterd – eerder naar triphop. Maar veel van mijn vrienden zijn hiphopartiesten, en ik heb altijd de neiging om samen nieuwe dingen te proberen. Het is interessant om twee verschillende universums met elkaar te mixen. Wat ik met Roméo gemaakt heb, kun je niet eens pure hiphop noemen. Ik hou niet zo van labels.»

HUMO Ben je niet bang dat mensen jouw naam voor altijd gaan verbinden met Roméo Elvis?

Leclercq (denkt na) «Voorlopig is dat nog normaal, omdat ik nog niet veel solowerk heb uitgebracht. Maar weldra zullen ze me écht leren kennen.»

HUMO Jouw solomuziek zal wellicht nooit zo’n commercieel succes worden.

Leclercq «Dat verwacht ik ook niet. Maar toen ik met Roméo begon te experimenteren, had ik ook niet verwacht dat we hits zouden scoren. Plots kwamen er grote labels op de proppen en werd ik me meer bewust van wat ik aan het doen was. Eigenlijk hou ik meer van het ongedwongen begin van een samenwerking.»

HUMO Komen jullie nog terug samen?

Leclercq «Ik denk het wel. Mensen waren erg verrast toen Roméo zijn plaat ‘Chocolat’ uitbracht zonder mij (lacht). Het is geen split hoor, we hadden beiden gewoon even nood aan iets anders.»

HUMO Op Braindance ga je een drie uur lange dj-set spelen, met visuals van Antoine De Schuyter.

Leclercq «Antoine is geweldig. Terwijl ik mijn dj-set ter plekke afstem op de vibe van het publiek, zal hij live improviseren met zijn visuals. Ja, het is stresserend om zo onvoorbereid aan een lange set te beginnen, maar het houdt het vooral spannend.»

HUMO Je dj-sets zijn erg eclectisch. Kun je in één zin beschrijven wat we zaterdag mogen verwachten?

Leclercq Een reis doorheen verschillende landen!»