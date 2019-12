HEISA: 'Sorry voor onze ecologische voetafdruk!'

Koen Castermans «We zijn een trio dat weinig om genres geeft. Onze stijl kun je niet echt in een hokje plaatsen; we noemen het vaak lachend ‘knutselrock’. De enige rode draad is dat we van alles door elkaar gooien, en we zien wel wat eruit komt.»

HUMO Naar eigen zeggen halen jullie inspiratie bij Bon Iver, Battles én Tool.

Castermans «Doe daar nog Shellac, Warpaint, Radiohead en BRNS bij! We houden van bands met een eigen sound, met nét dat tikkeltje meer.»

HUMO Dan nog blijven het erg uiteenlopende invloeden. Ik hoor trouwens veel meer Tool dan Bon Iver in jullie muziek.

Castermans «Op onze eerste plaat misschien wel, ja. Tool was voor mij het startpunt toen ik voor het eerst een gitaar vastpakte. Maar op de tweede plaat komen de andere invloeden meer naar voren. Het zal minder straightforward klinken. Ik zie ons op een dag zelfs nog een melancholische folksong schrijven!»

HUMO Waarom zijn jullie een goede match met Stake?

Castermans «De energie! We zijn misschien inhoudelijk niet de strafste band, maar we willen er alles aan doen om opwinding te veroorzaken. Dat geldt ook voor Stake, denk ik.»

HUMO Jullie omschrijven jullie muziek als filmisch. Voor welk soort film zou pakweg de single ‘Bassenge’ de ideale soundtrack zijn?

Castermans «Goh, euh, een soort chaotische arthouse-roadmovie met een mystiek verhaal!»

HUMO Je verdient je boterham als gamedesigner. Mogen we op een dag een gamesoundtrack van HEISA verwachten, zoals de Britten van 65daysofstatic al hebben voorgedaan?

Castermans «De anderen weten het nog niet, maar dat is wel mijn droom, ja (lacht). Als ik genoeg ervaring en ideeën heb, zou ik graag een gesamtkunstwerk van game en muziek willen maken.»

HUMO Je woont in Aken. Niet evident, lijkt me.

Castermans «Mja. We hebben enkele vegetariërs en vegans in onze band, maar we doen het niet zo geweldig als je naar onze ecologische voetafdruk kijkt (lacht). We rijden veel op en af: onze drummer komt uit Gent, ik moet afzakken uit Aken, en we repeteren in Hoeselt.»

HUMO Jullie treden vooral in Gent op.

Castermans «Daar zitten de HEISA-fans, dat klopt. Daar weten ze op dit moment ook het best wat goede muziek is. Goeie bands uit Limburg worden er met open armen ontvangen.»

HUMO Over goede muziek gesproken: tot vorige week konden Humo-lezers stemmen op hun songs van het decennium. Welke zijn dat voor jou?

Castermans «‘Screen Shot’ van Swans, ‘Holocene’ van Bon Iver en ‘Warpaint’ van Warpaint. Zonder dank!»

