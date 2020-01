Senne Guns: 'Als kind wilde ik Mozart worden'

Senne Guns (lacht) «Ik neem de schuld volledig op mij!»

HUMO Het is je vergeven. Ter zake: je start weldra een cabarettournee. Vanwaar dat idee?

Guns «Na mijn tweede plaat kwam ik op het podium terecht met Raf Walschaerts van Kommil Foo, wat ontaardde in veel muziek, verhalen en gelul. ‘Blijkbaar willen de mensen ook naar je luisteren zonder melodie,’ merkte Raf op, en hij opperde dat ik een volwaardige show zou moeten uitwerken. Zo geschiedde. Na twee jaar schaafwerk is ‘Opus 3’ af, met Raf als regisseur.»

HUMO De show won de zilveren plak op het prestigieuze Leids Cabaret Festival – proficiat! Daarna trok je tijdens een ‘finalistentour’ langs maar liefst 44 Nederlandse zalen.

Guns «Daar sloeg hij goed aan. Maar oké, een Vlaming vinden ze daar sowieso absurd (lacht). Met mijn woordenschat heb ik er al een voorsprong. Ik vertel bijvoorbeeld een anekdote waarin ik thuis in ‘de zetel’ zit, dan denken ze dat ik een koning ben.»

HUMO Vanwaar de naam ‘Opus 3’?

Guns «Ik had vroeger als kind de ambitie om Mozart te worden. Toen ik 7 was, vroeg ik mijn moeder om piano te mogen leren spelen. Als klein jongetje begon ik al heel serieus te componeren, maar ik ben nooit verder geraakt dan Opus 1 en 2. Dit was de ideale gelegenheid om Opus 3 af te werken.»

HUMO Waarom Mozart?

Guns «We hadden een boekje, ‘De klassieke muziekcollectie’. Volgens mij was ik een soort prototype nerd, want ik vond dat geniaal. Elke week stond een andere componist centraal, en Mozart sprak het meest tot de verbeelding. Ik heb ook op te jonge leeftijd bij mijn oma de film ‘Amadeus’ gezien. Ik dacht: dit wil ik ook. Pas op mijn 12de of 13de leerde ik dat je met Prince of The Beatles meer succes hebt bij de vrouwen (lacht). Maar nu heb ik een leeftijd bereikt waarop Mozart weer werkt!

»Het werd een beetje de losse rode draad door de show: Mozart willen worden versus de uiteindelijke realiteit. Ik ben dan wel muzikant, maar heb ook twee kinderen die naar school moeten gaan en een wasmachine die moet draaien.»

HUMO Je carrière is niet verlopen zoals verwacht?

Guns «Nee, absoluut niet. Maar vooral omdat ik helemaal geen verwachtingen had. Ik ben niet zo bezig met carrièreplanning. Een paar jaar geleden vroeg een bekende Nederlandstalige artiest me: ‘Waar in je cyclus zit je? Ben je een plaat aan het maken, een nieuwe aan het spelen of een volgende aan het voorbereiden?’ Komaan, muziek is niet zoals maandstonden, hè!»