En de winnaar van de BookSpot Literatuurprijs is... Tommy Wieringa

Juryvoorzitter Jos Geysels zei over het boek: 'De heilige Rita is in alle opzichten een klassieke roman van een meesterverteller, die weet te verrassen en bekoren, te inspireren en ontroeren'. En uit de recensie van Humo: 'De jongste Wieringa is schrijnend én geestig, en jaloersmakend mooi geschreven.'

Tommy Wieringa (51) is één van de prominentste schrijvers van de Lage Landen. Altijd een stilist, nooit een mooischrijver. Vijf jaar geleden won hij de Librisprijs en de Prijs van de lezersjury van de Gouden Uil voor zijn superbe vluchtelingenparabel ‘Dit zijn de namen’.

De heilige Rita

Wieringa wilde al lang een verhaal schrijven over een vader en een zoon die het, nadat de moeder des huizes is vertrokken, node met elkaar moeten stellen. Niet alleen omdat de schrijver zelf zo is opgegroeid, maar omdat hij het een ontroerend familieverband vindt en er, zo blijkt, een geweldige roman in schuilt. Paul Krüzen is in ‘De heilige Rita’ de zoon, een stugge maar verstandige sjacheraar van oud legermateriaal die zich zwalpend staande probeert te houden in een snel veranderende maatschappij. Hij schippert tussen lievelingshoer en mogelijke nieuwe liefde, en tussen mededogen en snel ontvlammende woede.

De BookSpot Literatuurprijs is een van de belangrijkste literaire prijzen van de Benelux en kent een prijzengeld van 50.000 euro voor het beste Nederlandstalige boek in de categorieën fictie en non-fictie. De prijs die eerder bekend was als de AKO Literatuurprijs (en vanaf 2015 de ECI Literatuurprijs), wordt jaarlijks toegekend door een jury van beroepsrecensenten uit Nederland en Vlaanderen.

