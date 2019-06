Jeroen Olyslaegers - Wil

In het door den Duits bezette Antwerpen van de Tweede Wereldoorlog tast Jeroen Olyslaegers via dichter en hulpagent Wilfried Wils op indrukwekkende wijze de vijftig tinten grijs tussen ‘zwarten’ en ‘witten’ af. Zijn roman over de dubbelzinnigheid van de moraal is een ondubbelzinnige triomftocht van de taal.