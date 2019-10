'Feestjes waren een prima excuus om heel snel, heel veel te drinken'

In een film over zijn leven zou de geloofwaardigheid van deze scène in twijfel worden getrokken. Uitgerekend op het moment dat hij begint te vertellen over zijn tijd als alcoholicus, die hier zijn hoogtij kende én zijn eindpunt bereikte, worden op de Piazza delle Erbe de glasbakken geledigd. Drie arbeiders halen in alle hoeken van het plein de blauwe containers met leeggoed op bij de bars en de eethuizen, en rollen die in de richting van een kleine vrachtwagen met open laadbak. Die heeft zich naast het terras van Café Latino geparkeerd, waar wij net zijn neergestreken. Eén na één worden de containers vastgeklikt in het laadmechanisme, opgetild en uitgestort. Het uiteenspatten van het glas op het metaal van de laadbak veroorzaakt een kabaal waarbij horen en zien vergaan.

Ilja Leonard Pfeijffer probeert zijn cool te bewaren, maar kan een glimlach met moeite onderdrukken.