Lucinda Riley (52) is blond, slank, gekleed in een groene zijden jurk en ze vraagt haar personal assistant om champagne terwijl ze op de bank ligt – al klinkt dat allemaal divaësker dan het is. De auteur van de recordbrekende hitreeks De zeven zussen (20 miljoen exemplaren verkocht in 35 landen) ligt half neer omdat ze haar voet heeft bezeerd toen ze over een hengsel van haar handtas struikelde. “Heel ongelukkig, ik kan al weken amper lopen.”