Wessel te Gussinklo en Sjeng Scheijen winnen de BookSpot Literatuurprijs 2019!

Volgens de jury van de BookSpot Literatuurprijs is 'De hoogstapelaar' van Wessel te Gussinklo de beste roman die het afgelopen jaar is verschenen. Het beste non-fictieboek is 'De avant-gardisten' van Sjeng Scheijen.

'Een miskend genie,' schreef Humo deze week over Wessel te Gussinklo in onze bespreking van de shortlist. 'Voor hippe maatschappijkritiek en flitsende oneliners hoeft u hier niet aan te kloppen. Maar dat zal Wessel worst wezen.' Al eerder beloonden we 'De hoogstapelaar' met vijf sterren. 'Ons literaire landschap kampt soms met een gebrek aan durf, maar aan Te Gussinklo ligt het alvast niet – zo’n vreemde eend in de bijt moeten we koesteren,' zo schreef onze recensent. In het winnende non-fictieboek schetst slavist Sjeng Scheijen de geschiedenis van de wankele coalitie tussen bolsjewieken en avant-gardisten.

De BookSpot Literatuurprijs – voorheen ECI en Ako – werd dit jaar voor het eerst gesplitst in de categorieën fictie en non-fictie. De winnende auteurs in beide categorieën ontvangen een geldbedrag van 50.000 euro.

Vorige week werd al bekend dat Peter Buwalda de BookSpot Lezersprijs heeft gewonnen. Een jury van 50 lezers uit Nederland en Vlaanderen koos voor zijn roman 'Otmars zonen'. Dat boek is deze week gratis als e-book te downloaden bij Humo. Net als 'Laura H.' van Thomas Rueb, volgens de Humo-redactie het beste non-fictieboek uit de shortlist van de BookSpot. Download die beiden boeken hier.