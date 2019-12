Chips, ijsjes of taart: Alma Mathijsen heeft in haar ruime kaaiwoning in Amsterdam-Oost altijd wel wat lekkers in huis voor gasten. En dan niet van dat verantwoord gluten- en suikervrij spul, maar the real deal. Het leven is te kort om calorieën te tellen.

Toch oogt ze dunner dan de laatste keer dat we elkaar zagen.

'Klopt, ik ben tien kilo afgevallen. Al even, hoor', zegt ze, terwijl ze ons citroenmeringue voorschotelt; een restje van het feestdiner voor haar net bij De Bezige Bij verschenen vierde roman Ik wil geen hond zijn.