'Als ik gebruik maak van mijn recht en dat recht verdedig, dan ben ik de bitch'

In de jaren daarna merkte Chemaly dat de meeste boze vrouwen op dezelfde manier met hun woede omgaan: ze kanaliseren het stilletjes, of helemaal niet. En het viel haar op dat hun woede vooral voortkomt uit frustratie over het onrecht dat hen als vrouw is aangedaan.

Bijna veertig jaar na het bordenincident besloot Soraya Chemaly (52), die haar eigen portie boosheid inmiddels ook had ervaren, zich te verdiepen vrouwenwoede. Dat heeft nu geresulteerd in het boek 'Fonkelend van woede', een dikke pil waarin ze onrecht jegens vrouwen (seksuele intimidatie, ongelijkheid op de arbeidsmarkt, beeldvorming in de media) en de woede die dat doet ontvlammen, minutieus heeft onderzocht.

Tijdens het interview in Amsterdam is weinig te merken van boosheid – Soraya Chemaly spreekt op kalme toon en lacht veel en hartelijk. Tot ze het over eigen ervaringen heeft. Dan worden haar ogen groot, knijpt ze haar mond samen en slaat ze met haar hand op een bankkussen. Chemaly: ‘Ik omarm mijn woede.’

- Wanneer en waarom was u voor het laatst boos?