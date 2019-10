Deze vrouwen ontmaskerden Harvey Weinstein: '#MeToo is een onderdeel geworden van ieders leven'

De plek waar Jodi Kantor haar deep throat zou ontmoeten was geen donkere parkeergarage in Washington, maar - op zijn verzoek - een chic restaurant in New York. Merkwaardig genoeg een waar je zomaar Harvey Weinstein zou kunnen aantreffen. Kantor liep schichtig langs de strak gedekte tafels, op haar hoede of ze geen bekend gezicht zag tussen de dinergasten, en belandde in een schemerige ruimte, achterin bij de bar. Een plek met leren fauteuils en kaarsjes op de bijzettafels. Een plek, constateerde ze opgelucht, waar je kon fluisteren zonder te worden afgeluisterd.

En toen zag ze hem, de man die een cruciale bron zou worden.

Jodi Kantor «De kleine vijftiger in een leunstoel achter in de ruimte was zo te zien te zenuwachtig om een mol te zijn; hij keek voortdurend over zijn schouder en maakte sombere grapjes over het ontsnappen aan de zware jongens die Weinstein volgens hem vast en zeker in dienst had. Hij had iets van een aardige oom, met een zekere provinciaalse manier van praten.»