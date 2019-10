'Uiteindelijk is mijn boek over het onderzoek naar Weinstein best een optimistisch verhaal'

Twee uur later dan gepland komt Ronan Farrow een kamertje binnenrennen op de redactie van Hachette Books in New York, de uitgever van zijn veelbesproken maar nog niet verschenen boek. ‘Sorry, sorry, ik moest met bronnen praten’, zegt hij. ‘Er gebeurt zo veel. Dat het boek klaar is, betekent niet dat ik klaar ben. Een goed verhaal heeft altijd een vervolg.’