Patrick Vermeren «Als iemand vertelt dat het personeel onder te verdelen valt in vier types, met elk hun eigen kleur, dan is dat een aantrekkelijke gedachte. Maar het is onzin.

»Mijn schoonzus leed aan een zware vorm van schizofrenie. Dat kwam rond haar twintigste tot uiting. Omdat zij zich hevig verzette tegen medicatie, was zij constant op zoek naar alternatieven. Zo kwam ze terecht bij iemand die haar zei om al haar pillen buiten te gooien en die te vervangen door bachbloesems. Toen begon zij meer psychoses te hebben. Soms zag ze bijvoorbeeld een leeuw uit het televisiescherm springen en begon ze te roepen van angst. Wij hebben een advocaat onder de arm genomen om die charlatan te stoppen, want die bachbloesems kostten ook nog eens veel geld, maar het is slecht afgelopen. Mijn schoonzus heeft verschillende keren geprobeerd om zelfmoord te plegen, tot ze uiteindelijk onder een trein is gaan liggen. Die ervaring heeft mij naar SKEPP gedreven.»

Beroepshalve is Patrick Vermeren coach en trainer. Hij geeft opleidingen en workshops over leiderschap, hij leert managers sociale vaardigheden aan en begeleidt groepen op weg naar een betere samenwerking. Daarnaast zit hij in de raad van bestuur van SKEPP, de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale die in 1990 werd gesticht door onder meer filosoof Etienne Vermeersch en hoogleraar huisartsengeneeskunde Wim Betz – allebei ondertussen overleden. Ook filosoof Jean Paul Van Bendegem en VRT-medewerker Tim Trachet stonden mee aan de wieg van de vereniging, die kwakzalverij en andere vormen van bijgeloof kritisch bestrijdt.