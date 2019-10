Mediatheoreticus Douglas Rushkoff: 'Vraag je af hoe je meer seks je kunt hebben en minder porno kunt kijken'

De tijd dat de mens voor het karretje wordt gespannen van techbedrijven moet maar afgelopen zijn, schrijft Douglas Rushkoff in zijn boek ‘Team Human’. Soms loopt hij door de straten van New York, op zoek naar iemand die niet 'vastzit aan z'n apparaat', vertelt Douglas Rushkoff (58). 'Dan lachen we naar elkaar. We laten aan elkaar weten: ik zie je. Jongen of meisje, het heeft niets met seks te maken. Hoewel het op een bepaalde manier best sexy is.' Met glimmende ogen: 'Het voelt bijna alsof we onderdeel zijn van een geheim genootschap van mensen die wakker blijven, terwijl de anderen zijn ontvoerd door het Ding.'