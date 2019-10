'Liefdadigheid lost niets op'

'In de VS zijn de lonen al dertig jaar nauwelijks gestegen. Alle productiviteitsgroei is in de vorm van meer winst terechtgekomen bij de bedrijven en de ondernemers. De rijken krijgen een steeds groter deel van het geld. Kijk eens naar hoe zij aan hun geld komen. Bill Gates heeft jarenlang de monopoliewetten overtreden en zo zijn rijkdom opgebouwd. Ze geven een deel terug, maar het zou beter zijn als de mensen meer loon krijgen, zodat er minder inkomensongelijkheid is en minder armoede. Bovendien is hun hulp niet onbaatzuchtig. Een deel gebruikt het puur uit marketingoverwegingen.'

Hoe kan het dat mensen maar accepteren dat de rijken rijker worden terwijl ze er zelf niet op vooruitgaan?

'Er zijn twee oorzaken. In de VS hebben we de maatschappij georganiseerd rondom geld. Er heerst de neoliberale opvatting dat zakenmensen het best in staat zijn problemen op te lossen. Ze hebben laten zien dat ze succesvol een bedrijf kunnen leiden en rijk kunnen worden. We hebben zelfs een miljardair als president gekozen. En we geloven er heilig in dat de markt het best de problemen kan oplossen. Niet de overheid maar de markt moet de armoede aanpakken, zorgen voor beter onderwijs en dergelijke. Laat ik een voorbeeld geven. Een miljonair kan geld geven aan een instituut voor belastingstudie. Het hoofd van dat instituut wordt dan een expert op het gebied van vermogensbelasting. Hij kan ook geld geven aan een instituut dat sociaal ondernemerschap bevordert. Naar welk instituut denk je dat het geld gaat? Naar het sociaal ondernemersinstituut natuurlijk, want dat is geen bedreiging voor zijn rijkdom. Zo werkt de invloed van de rijken. Bill Gates is niet de man die moet bepalen wat er wordt onderwezen, maar hij is wel de grootste donateur aan openbaar onderwijs in de VS.'

Maar mensen zien toch wie profiteert en wie niet?

'Dat soort culturele zienswijzen is heel sterk. Rijken slagen er al dertig jaar in de belastingen voor zichzelf te verlagen. Blijkbaar kunnen ze 300 miljoen mensen ervan overtuigen dat het ook in hun voordeel is als rijken minder belasting betalen. Die beïnvloeding gaat heel subtiel. Neem Uber. Dat zegt tegen de chauffeurs: jij bent een ondernemer. Je hebt vrijheid, je hebt geen 9-tot-5-baan. Mensen geloven dat. Maar uit een onderzoek in New York blijkt dat de meeste Uberchauffeurs onder het minimumloon verdienen.'