'Heel stabiel genie' Donald Trump: 'Wij hebben 7 biljoen in die oorlog gestoken. Waar blijft hun fucking olie?'

Voor een Amerikaans militair is geen ruimte zo heilig als zaal 2E924 van het Pentagon. Deze beveiligde, geblindeerde vergaderzaal, waar de gezamenlijke chefs van staven regelmatig bijeenkomen om zich over geheime kwesties te buigen, wordt in de wandelgangen ‘de Tank’ genoemd. Die naam verwijst naar de vergaderzaal van de chefs van staven in het souterrain van een regeringsgebouw aan Constitution Avenue in Washington tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die betrad je via een lange, gewelfde gang met zichtbare bedrading, zodat je de indruk had dat je een tank binnenging.

Hogere militairen zien de Tank min of meer als een kerk. Hier mogen aanschuiven geldt als een grote eer. De leiding is in handen van viersterrengeneraals, niet van door de president benoemde burgers, en het is een ruimte waar ze vrijuit kunnen spreken zonder de ruis van de politieke drama’s van de dag. De Tank is een plek voor serieuze discussies over militaire tactiek. Hier nemen de hoogste bevelhebbers besluiten op grond waarvan jonge mannen en vrouwen de strijd in worden gestuurd.

